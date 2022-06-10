Об этом в эфире всеукраинского марафона рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, передает 24 канал.

Важно Как украинцам найти работу за границей: создана новая платформа

Он констатировал, что количество тех, кто хочет обмануть людей, оказавшихся в обременительной ситуации за границей, не уменьшается.

Совет 1: Если вы ищете работу за границей, не соглашайтесь на нелегальное трудоустройство.

Совет 2: никогда не платите за свое трудоустройство. Как только вы услышали, что кто-то попросит заплатить за трудоустройство любую сумму, знайте: перед вами мошенник.

В Европе, как и во всем мире, за устройство людей платит работодатель. Если посредник хочет получить деньги от поисковика работы, это обычный мошенник,

– подчеркнул Воскобойник.

Чтобы знать работу за границей, можно обращаться к волонтерам или местной службе занятости. Сейчас во многих странах Европы есть украиноязычные сотрудники службы занятости, помогающие украинцам.

Где и как работают украинские беженцы

Ранее президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник сказал, что примерно 80% украинских беженцев – это женщины, которые уезжали подальше от войны, а не в поисках работы. Прибыв в новую страну, уже на месте они понимали, что им, к сожалению, в большинстве своем не удастся найти работу по специальности. На это, по словам эксперта, есть ряд причин:

нет соответствующей квалификации;

невозможно в сложившейся ситуации подтвердить свои дипломы;

они не знают языка той страны, в которую они прибыли.

Президент ассоциации рассказал, что украинские беженцы оказались в ситуации, когда срабатывает подобный принцип: "Раньше варили сталь. Теперь такой работы нет - будем варить борщи". Поэтому украинки за рубежом соглашаются на обычную работу, обычный физический труд, куда их берут, в частности это:

гостинично-ресторанный бизнес;

сфера обслуживания;

пищевая промышленность и т.д.

Эксперт убеждает, что украинские женщины, которые работают за границей, получают зарплату на уровне с местными жителями. Поэтому оклад в любом случае не меньше минимальной заработной платы страны пребывания. Воскобойник отметил, что в Польше, где сейчас находятся больше всего украинских беженцев, женщины получают не менее 3 тысяч злотых – в пересчете по нынешнему курсу это около 22 – 24 тысяч гривен в месяц.