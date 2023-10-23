Адвокаты Лагуна всячески затягивают судебный процесс, а дела могут быть закрыты еще на предыдущем заседании. Об этом рассказали журналисты в новом расследовании "Апостроф TV".

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Дело экс-владельца Дельта Банка могут закрыть еще на предыдущем заседании

Уже почти 9 лет в Украине идет следствие по делу эксвладельца Дельта Банка. Николая Лагуна подозревают в хищении миллиардов гривен украинцев. Однако это не мешает беглому банкиру спокойно жить в элитном районе Вены и не волноваться, что за преступления придется отвечать.

Напомним, что долг перед государством и вкладчиками учреждения составляет сотни миллионов долларов. И не менее шести миллиардов гривен из них банкиру могут "списать" из-за "банкротства".

Как рассказывают журналисты, после стольких лет с начала следствия, в суд наконец-то передали два скандальных дела банкира. Несмотря на это, в Шевченковском суде Киева уже более полугода не начинается их рассмотрение.

В частности, адвокаты Лагуна разными маневрами затягивают процесс. Кроме того, происходят регулярные переносы слушаний. Да и Лагуна нет в стране.

Хуже того, есть вероятность того, что дела могут закрыть еще на предыдущем заседании, отмечают журналисты-расследователи. Тогда банкиру удастся избежать наказания и не отдавать деньги.

У общественности возникает много вопросов по делам Лагуна

Дела Лагуна вызывают множество вопросов. К примеру, почему эксбанкира до сих пор не объявили в розыск? Или же, как мужчина призывного возраста смог уехать за границу во время полномасштабной войны с врагом?

Журналисты отмечают, что избежать ответственности банкиру могут помочь так называемые "правки Лозового". Это правки к закону Украины, принятые Верховной Радой от депутата Андрея Портного пять лет назад.

Благодаря им окончание годового срока досудебного расследования является поводом к закрытию уголовного производства. В частности, они касаются и дел относительно тяжких или особо тяжких преступлений.

Следовательно, беглые адвокаты получили в Печерском суде решения, которые дают им надежду применить эти правки и к делам Лагуна. Однако важно отметить, что закон касается исключительно тех дел, которые были возбуждены после марта 2018 года, а уголовные дела в отношении эксвладельца Дельта Банка возбуждены еще в 2014-2015 годах.

Кроме того, суд уже трижды отказывался открывать вопрос о розыске Лагуна из-за неявки на судебное заседание. Даже несмотря на то, что беглому банкиру грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.