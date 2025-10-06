Оплатить штраф за нарушение правил воинского учета, в частности непрохождение ВВК, можно онлайн в приложении Резерв+. Более того, функционал для этого планируют расширить.

Некоторые граждане первыми смогут попробовать новый сервис во время тестирования. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Какие услуги по штрафам появятся в Резерв+?

Минобороны расширяет сервис в приложении Резерв+. Вскоре граждане смогут:

загрузить подписанный файл заявления о признании нарушения ;

; загрузить подписанное постановление ТЦК и СП или получить его на электронную почту;

или получить его на электронную почту; просматривать данные, если дело передают в Исполнительную службу;

узнавать детали отмены постановления;

в расширенных данных из реестра видеть причину подачи в Нацполицию.

Для отдельных военнообязанных предлагают первыми получить доступ к новым возможностям, что позволит быстрее и удобнее решить вопрос со штрафами. Кроме того, это поможет усовершенствовать сервис для других пользователей.

Принять участие в тестировании расширенного функционала "Штрафы онлайн" в Резерв+ можно, если лицо:

имеет в разделе "Штрафы онлайн" уведомление о нарушении правил воинского учета;

еще не признало нарушение, но планирует это сделать.

Обратите внимание! Чтобы принять участие, необходимо заполнить форму по ссылке.

Как оплатить штраф в Резерв+?