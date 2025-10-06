Сплатити штраф за порушення правил військового обліку, зокрема непроходження ВЛК, можна онлайн у застосунку Резерв+. Ба більше, функціонал для цього планують розширити.

Деякі громадяни першими зможуть спробувати новий сервіс під час тестування. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.

Які послуги щодо штрафів з'являться в Резерв+?

Міноборони розширює сервіс у додатку Резерв+. Незабаром громадяни зможуть:

завантажити підписаний файл заяви про визнання порушення ;

завантажити підписану постанову ТЦК та СП або отримати її на електронну пошту;

або отримати її на електронну пошту; переглядати дані, якщо справу передають до Виконавчої служби;

дізнаватися деталі скасування постанови;

у розширених даних з реєстру бачити причину подання до Нацполіції.

Для окремих військовозобов'язаних пропонують першими отримати доступ до нових можливостей, що дозволить швидше та зручніше розв'язати питання зі штрафами. Окрім того, це допоможе вдосконалити сервіс для інших користувачів.

Взяти участь у тестуванні розширеного функціоналу "Штрафи онлайн" у Резерв+ можна, якщо особа:

має в розділі "Штрафи онлайн" сповіщення про порушення правил військового обліку;

ще не визнала порушення, але планує це зробити.

Зверніть увагу! Щоб узяти участь, необхідно заповнити форму за посиланням.

Як сплатити штраф у Резерв+?