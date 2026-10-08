О возможностях для домовых общин рассказали в очередном выпуске программы BIHUS. Info.

Какие программы помогут подготовить дом к зиме?

В Киеве действуют пять основных программ финансовой и технической поддержки, благодаря которым дома могут проводить энергоэффективные мероприятия, устанавливать резервные источники питания и выполнять необходимые ремонтные работы.

В то же время условия участия различаются: часть программ рассчитана на ОСМД и ЖСК, тогда как воспользоваться механизмом софинансирования капитальных ремонтов могут и дома без таких объединений.

И. о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что уже более 2 тысяч домов воспользовались такими возможностями. По его словам, некоторые дома участвуют в программах повторно, а отдельным удалось обеспечить автономность на двое суток.

Существуют различные программы, которые предоставляют разные варианты. Впрочем, их можно комбинировать. И за счет использования, например, Револьверного фонда (это программа льготных кредитов) совместно с программой "70х30" люди получают возможность фактически ничего не инвестировать,

– сказал Петр Пантелеев.

Прежде всего речь идет о следующих программах:

"Револьверный фонд" – это программа льготных кредитов под 0 или 5%. "70х30" – конкурс энергоэффективных проектов, в котором победители оплачивают 30% работ, а до 70% добавляет город. Софинансирование капитальных ремонтов. По этой программе доля города зависит от вида работ и может достигать 99%. То есть жителям остается доплатить 1% от стоимости. Частичное возмещение стоимости независимых источников энергии. За генераторы, инверторы и аккумуляторы город возвращает 75% стоимости. Максимум от 100 до 300 тысяч гривен в зависимости от дома. Финансовая помощь вновь созданным ОСМД.

Почему заявки стоит подавать заранее?

Жителям рекомендуют планировать участие в городских программах на несколько лет вперед. Заместитель директора Фонда модернизации и развития жилищного фонда Киева Екатерина Червинская объясняет это особенностями формирования городского бюджета.

Все городские программы – это же бюджет. Для того чтобы заложить средства в бюджет на следующий год, нам нужно понимать, сколько их потребуется. Поэтому почти все программы работают так: в этом году мы подаем заявки – на следующий год нам выделяют бюджет,

– пояснила она.

В то же время отдельные мероприятия по подготовке дома можно реализовать уже сейчас. Среди них – проверка мест, через которые теряется тепло, замена поврежденных окон в подъездах и подвалах, дверей, которые не закрываются, а также утепление труб. Для части таких работ домовые общины могут использовать средства Револьверного фонда.

Сколько жильцы могут заплатить за модернизацию?

Результат зависит от конкретного дома, набора работ и того, какие программы удастся совместить. В Киеве уже есть примеры, когда значительную часть расходов на модернизацию покрывали за счет городской поддержки.

В частности, в 22-этажном доме в Подольском районе установили два инвертора и 12 аккумуляторов. Общая стоимость работ составила около 2 миллионов гривен, из которых 300 тысяч профинансировал город. Жильцы также планируют получить безвозвратную помощь по программе "70/30".

В другом доме, в Соломенском районе, установили солнечную электростанцию и собственную газовую котельную. Теперь жильцы платят за модернизацию по 3 гривны в месяц за квадратный метр жилья. Для квартиры площадью 50 квадратных метров это составляет 150 гривен ежемесячно в течение нескольких лет. Большую часть расходов в этом случае также покрыл Киев.

Напомним, с начала полномасштабной войны Киев инвестировал почти 2 миллиарда гривен в энергоустойчивость и энергоэффективность жилых домов. Всего в столице насчитывается более 12 000 многоквартирных домов.