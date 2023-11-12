Детали рассказал Александр Штупун – представитель ОБСЕ Сил обороны Таврического направления – в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что значительные дожди усложнят ситуацию на фронте.

Обратите внимание Российские военные активизировались под Авдеевкой: потери противника резко увеличились

Если пойдут значительные дожди, то будет достаточно тяжело применять технику, как нам, так и врагу. Поэтому ожидаем перемен. Наше руководство и наши командиры на местах готовятся к любым ситуациям,

– подчеркнул Штупун.

В таком случае преимущество будет за авиацией, артиллерией и беспилотниками.

Что происходит на фронте

Российские оккупанты активизировались на Бахмутском направлении. Враг без всякого успеха пытается вернуть утраченные позиции. В частности, под Клещиевкой. Она расположена в 2 километрах от Бахмута. Сообщается, что, к сожалению, от маленького населенного пункта остались только руины.

Врагу наносят колоссальные потери. По состоянию на 12 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 311 750 окупантов. Кроме того, уничтожают большое количество оружия и техники врага.