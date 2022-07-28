Кто имеет право на отсрочку

Комиссар Харьковского территориального центра комплектации и соцподдержки Владимир Арап рассказал об исключениях для военнообязанных.

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Военнообязанные украинцы имеют право на отсрочку по семейным обстоятельствам:

содержание человека с инвалидностью;

отец-одиночка;

отец троих или более несовершеннолетних детей.

Важно! Чтобы подтвердить право на отсрочку, нужно явиться в военкомат и предоставить соответствующие документы, например, свидетельства о рождении детей или удостоверение человека с инвалидностью, после чего работники центра комплектования сделают запись в учетном деле военнообязанного.

Только после этой процедуры мужчина официально получит отсрочку, и на некоторое время он будет освобожден от мобилизации.

Имеют ли право на отсрочку поступающие на магистратуру выпускники бакалавриата

Немало вопросов возникает у ребят, которые закончили бакалавриат и планируют поступать на магистратуру во время отсрочки. С момента окончания бакалавриата до формирования списков студентов, то есть до 1 сентября, военнообязанный не считается студентом, а потому подлежит призыву.

К слову – в МВД считают, что подход к мобилизации нужно изменить: смотреть видео