Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека опубликовал разъяснения изменений в законодательство в вопросе проверки ВОД в своем телеграм-канале.

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Проверка военно-учетных документов

Лубинец опубликовал ряд изменений и нововведений, которые будут касаться проверки военно-учетных документов.

В частности он отметил, что проверка военно-учетных документов у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет может осуществляться:

в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и пунктах пропуска через государственную границу Украины – представителями органов охраны государственной границы или их структурных подразделений ГПСУ;

по месту жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах) – уполномоченными представителями ТЦК и СП или полицейскими.

Как проходит проверка документов

Лубинец отметил, что представитель ТЦК и СП, или другое уполномоченное лицо должны обязательно:

показать свое служебное удостоверение;

назвать фамилию, имя и отчество;

Он отметил, что уполномоченное лицо осуществляет фото- и видео фиксацию процесса предъявления документов.

В инфографиках, которые предоставил омбудсмен, есть подробные объяснения относительно нововведений по проверке военно-учетных документов актуальных по состоянию на сейчас.

Проверка военно-учетных документов / Инфографики Омбудсмена Украины