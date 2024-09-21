Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека опубликовал разъяснения изменений в законодательство в вопросе проверки ВОД в своем телеграм-канале.
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Проверка военно-учетных документов
Лубинец опубликовал ряд изменений и нововведений, которые будут касаться проверки военно-учетных документов.
В частности он отметил, что проверка военно-учетных документов у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет может осуществляться:
- в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и пунктах пропуска через государственную границу Украины – представителями органов охраны государственной границы или их структурных подразделений ГПСУ;
- по месту жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах) – уполномоченными представителями ТЦК и СП или полицейскими.
Как проходит проверка документов
Лубинец отметил, что представитель ТЦК и СП, или другое уполномоченное лицо должны обязательно:
- показать свое служебное удостоверение;
- назвать фамилию, имя и отчество;
Он отметил, что уполномоченное лицо осуществляет фото- и видео фиксацию процесса предъявления документов.
В инфографиках, которые предоставил омбудсмен, есть подробные объяснения относительно нововведений по проверке военно-учетных документов актуальных по состоянию на сейчас.
Проверка военно-учетных документов / Инфографики Омбудсмена Украины