Это место расположено под землей, хорошо защищено. Об этом Комаров рассказал в фильме "Рік. За кадром. День президента".

Кстати говоря Президент в плену у россиян, это позор, – Зеленский рассказал, что у него есть пистолет и умеет стрелять

Нужно сдать телефоны

Перед входом в хранилище нужно сдать мобильные телефоны и другие электронные устройства. Совещание проходило в Николаеве.

Туда не допускают посторонних. Комарову вместе с оператором дали 1 минуту, чтобы сделать несколько кадров. Потом их попросили уйти.

Кстати, во время совещания раздалась воздушная тревога. Игнорировать ее ни в коем случае нельзя, поскольку президент – главная цель для врага. Поэтому и нужна секретность перемещений.

Зеленский носит пистолет

Зеленский признался, что после 24 февраля готов был бороться до последнего. Он носит с собой пистолет для защиты.

Оборона Банковой была серьезно подготовлена. Власть оставалась бы там до конца. Были подготовлены ящики с оружием, с патронами.

Также Зеленский отмечал, что у него есть пистолет. Президент не попал бы в плен.