Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что ситуация остается неизменной.

Кстати говоря Россия может совершить провокацию на ЗАЭС: как уберечься в случае аварии

Радиационный фон в норме

Глава Никопольского РОА Евгений Евтушенко сообщил, что радиационный фон в норме – 0,12. Обстрелы ЗАЭС не зафиксированы.

Перед этим главное управление разведки Минобороны предупредило, что россияне готовят имитацию аварии на Запорожской АЭС, которую могут осуществить в ближайшие часы. Оккупанты стремятся создать угрожающую ситуацию и обвинить в ней Украину.

Неизвестно, каковы последствия провокации. Надо быть предупрежденными. Поэтому у Минобороны напомнили основные правила, которые помогут уберечь жизнь и здоровье в случае утечки радиации.

Какая ситуация в области

Вчера вечером россияне совершили обстрелявший Марганецкую ТГ. Люди не пострадали. Утром российская армия повторно атаковала Марганецкую ТГ с использованием ствольной артиллерии. Люди не пострадали.

Повреждена линия электросети. В пределах других общин района ночь прошла без обстрелов и чрезвычайных ситуаций

Евтушенко поселил жителей прибрежных населенных пунктов помнить о вероятности дневных обстрелов и избегать открытых участков местности.