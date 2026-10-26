В ПС объяснили, как реактивные БПЛА долетают до Ровенской области, Волыни и других западных областей

Об этом в подкасте "ЦЕ БАЗА" издания "РБК-Украина" рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, по своим тактико-техническим характеристикам реактивный беспилотник уже приближается к крылатой ракете.

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Что рассказал Игнат

В "Шахедах" вся полезная нагрузка состоит из разведывательной аппаратуры, средств противодействия РЭБ, боевой части и оптики. Реактивный двигатель и топливо также имеют значительный вес.

Если убрать часть полезной нагрузки, например ту же боевую часть, он сможет пролететь дальше и, например, провести разведку на территории западных областей– пояснил военный.

Таким образом россияне тестируют реактивные дроны на дальность полета в направлении Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Львовской областей.

Модель "Герань-5" по форме и крыльям уже больше похожа на крылатую ракету, поэтому в войсках ее называют "ракета-дрон".

Напомним, как сообщалось ранее, длительные полеты российских беспилотников над западными регионами могут выполнять функцию разведки расположения украинских радиолокационных станций и систем ПВО.