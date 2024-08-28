Поэтому враг охраняет его как со стороны Азовского моря, так и с Черного. А как именно – в разговоре с 24 Каналом поделился член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

Смотрите также Не хватает ПВО: в Кремле стоят перед выбором из-за успешных ударов Украины, – Business Insider

Как Россия защищает Крымский мост

Член Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, что россияне расставили боновые заграждения по обе стороны Крымского моста, чтобы морские беспилотники не могли его атаковать.

Также есть предварительная информация, что у Крымского моста они дополнительно строят конструкции (похожие на параллельный мост – 24 Канал), чтобы были запасные линии для сохранения логистики России с оккупированным Крымом,

– отметил Эскендер Бариев.

Известно, что враг передислоцировал систему ПВО из Севастополя в сторону востока. Возможно, чтобы обеспечить охрану незаконной постройке с воздуха. Также оккупанты системно проверяют машины, чтобы не было взрывов на мосту.

Обратите внимание! Прямо на Крымском мосту Россия разметила ЗПРК "Панцирь-С1". В сети также распространили видео, на котором можно отследить передвижение оружия по периметру моста.