Российские водители вынуждены передвигаться по сухопутному коридору Р-280 под ударами беспилотников и обстрелами из крупнокалиберного оружия. В сети растет количество сообщений о логистических трудностях, с которыми сталкиваются россияне.

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Каковы подробности?

По данным канала Supernova+, загруженность этого участка продолжает расти, несмотря на высокие риски для перевозчиков. В сети появляется все больше видеорепортажей, на которых запечатлены обстрелы автоколонн и опасные условия движения вдоль всего участка магистрали.

Весь транспортный поток перенаправили на трассу из-за уничтожения автомобильной части Керченского моста, которую атаковали украинские морские и воздушные дроны.

Теперь логистическое сообщение полуострова с российскими регионами полностью находится в радиусе поражения украинской армии.

Ситуация на сухопутной трассе Р-280: смотрите видео

После украинской атаки Крымский мост получил значительные повреждения: автомобильное полотно обрушилось, а поезда могут двигаться только по одному пути.

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Обломки конструкций также препятствуют судоходству через Керченский пролив. Восстановление сообщения может затянуться из-за приближения зимы.

Тем временем Украина готовит новый удар по Крымскому мосту. По данным The Telegraph, Владимир Зеленский хочет полностью уничтожить незаконную переправу и уже сообщил об этом украинским военным командирам.