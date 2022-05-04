Начало войны

Издание сделало репортаж с места событий, пообщалось спасателями и волонтерами. Они отметили, что с первых дней оккупации части Киевщины, стало понятно, что в окрестных населенных пунктах возле Страхолесья возникнет нехватка продовольствия.

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Сначала рыбаки ловили рыбу и раздавали людям, оказавшимся в ловушке. Через несколько дней после оккупации исчезла мобильная связь. Люди находили отдельные места, где можно было поймать слабый сигнал, чтобы просить о помощи, потому что в селах начали заканчиваться другие продукты.



Место, откуда эвакуировали людей / Фото УП

Первый рейс

На рыбе долго не проживешь. Кончались масло, мука, а без хлеба сыт не будешь. Мы попросили друзей из Киева о помощи. Они привезли на ту сторону через Вышгород продукты, а мы забрали на лодке,

– рассказала волонтер Алена Алиева.

Тогда они смогли привезти три мешка муки. Их разделили между людьми, которые больше всего в этом нуждались, получилось по 500 граммов на человека.

Волонтеры спасли более 2000 человек

После успеха первых пробных поездок рыбаки и активисты устроили в Страхолесье эвакуационный центр, связанный с несколькими точками на левобережье, на стыке Черниговской и Киевской областей. В хорошую погоду до самой дальней – 40 минут хода на лодке, в шторм – час и больше.



Эвакуационная база села Страхолесье / Фото УП

Если шторм, то не пожелаешь врагу, приезжали все мокрые. Бывало, три раза в день переодевались и снова в рейс. Те, кто не привык плыть во время столь высокой волны, говорили, что во время движения можно легко понять, где именно размещается печень,

– вспомнил рыбак Александр Кулина.

В большую, одиннадцатиметровую лодку, куда при желании можно было вместить до тридцати человек, сажали максимум шестнадцать. Рыбаки боялись попасть под обстрел и пытались пройти как можно быстрее более десяти километров до другого берега.

На левый берег вывозили беженцев, многие отправлялись дальше в Европу. А возвращались с едой и лекарством.

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