Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, спутник ICEYE существенно усилит возможности Вооруженных Сил Украины. Военные получили доступ не только к одному аппарату, но и ко всей сети спутников.

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Там используется сложная технология радара с синтезированной аппаратурой. Это позволит видеть военные цели через облака, дым и т.д. Можно будет буквально обнаружить, загружен ли грузовик снарядами – спутник спокойно "смотрит" через тент и маскировочные сетки.

Учитывая, что в Украине от 130 до 150 дней облачная погода, возможность видеть через облака и днем, и ночью – прекрасная. Это при любых условиях очень важно, – отметил Катков.

За 5 минут все данные превратятся в "хлопок"

Как отмечает военный эксперт, обычно разведывательные спутники работают в оптическом диапазоне – они не могут "смотреть" сквозь тучи. Международные партнеры предоставляли доступ к таким изображениям. Но вполне реально, что они могли быть ограничены. К примеру, не факт, что Украина получала информацию о военных объектах на территории россии.

"Не исключаю, что США не передавали yfv данные о россии. Мол, вот вам оружие, но не бейте по россии. А нам может быть крайне интересно увидеть расположение воинской части где-то на Дальнем Востоке, где сейчас формируют БТГр. Это важная информация, потому что скоро они поедут воевать. И очень неплохо знать, что они там делают", – рассказал военный эксперт.

У спутника есть свой незначительный недостаток – когда он снимает квадрат 15 на 15 километров, то разрешение составляет 1 метр на пиксель. Оптические аппараты могут фотографировать 0,25 метра на пиксель. Одна это нормальная "плата" за возможность видеть через облака и иметь доступ 24 на 7.

Если говорить простым языком, то спутник подарит много хлопка . Как только он пролетит, практически сразу Генштаб получит данные, где оккупанты разместили танки, где находятся грузовики с боеприпасами, а где новый опорный пункт.

Все эти координаты передаются буквально через 5 минут на "Цезари", PzH 2000, системы HIMARS – и начинается "хлопок".

Спутник поможет не только в прифронтовой зоне. Можно получить много информации про глубокий тыл. Увидеть, что в сторону Украины движется эшелон, забитый танками – это просто неоценимо, – подчеркивает Олег Катков.

Как спутник повлияет на ход войны – объясняет Олег Катков: смотрите видео

Добавим, после покупки спутника ICEYE некоторые пророссийские блоггеры и другие хейтеры начали рассказывать, что это пустая трата денег. Волонтер Сергей Притула "разбил" эту манипуляцию. Украина получит сразу несколько преимуществ над вражеской разведкой.