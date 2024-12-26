Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса Kyivstar Business Hub, который проводился с 12 ноября по 12 декабря 2024 года среди представителей украинского бизнеса разного масштаба и отраслей.

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"В этом году больше всего технологические решения использовали для улучшения бизнес-процессов в маркетинге и продажах, для анализа данных и отчетности, документооборота и бухгалтерии, а также для коммуникации и сотрудничества. В частности 30% опрошенных оптимизировали работу сотрудников, сократив время на рутинные задачи, 18% улучшили сервис для клиентов, а еще 17% ускорили с ними коммуникацию. Такие результаты вдохновляют нас как Киевстар Бизнес создавать новые продукты, которые способствуют развитию украинских компаний", – комментирует Татьяна Юрчишина, руководитель департамента маркетинга на B2B-рынке Киевстар.

По данным опроса почти 70% компаний активно используют облачные решения для хранения данных, резервного копирования и восстановления, хостинга веб-сайтов и приложений, совместной работы и коммуникации. Чаще всего украинский бизнес выбирает Microsoft Azure, Amazon Web Services и Google Cloud. Это свидетельствует о том, что облачные технологии становятся незаменимым инструментом для современного бизнеса, ведь позволяют хранить и оптимизировать рабочие процессы.

Big Data также закрепляет свои позиции – 27% компаний используют аналитику больших данных для лучшего понимания рынка, трендов и операционных процессов. Больше всего Big Data применяли для аналитики рынка (33%) – это помогало компаниям лучше понимать тенденции и потребности потребителей. На втором месте по использованию – операционные процессы и принятия решений (23%), на третьем – персонализированная коммуникация с клиентами и партнерами (16%).

В то же время опрошенные представители бизнесов говорят, что в будущем планируют сосредоточиться на таких важных аспектах использования больших данных, как улучшение маркетинговых активностей, анализ клиентской базы и прогнозирование.

Инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ) также становятся неотъемлемой частью бизнес-процессов. В 2024 году ИИ чаще всего использовали для создания контента (21%), генерации идей и оптимизации разработки продуктов (14%), анализа данных (13%). Активно опрошенные пользовались такими инструментами как ChatGPT, Copilot, Gemini и Midjourney.

Опрос Kyivstar Business Hub охватил представителей компаний из разных секторов: производства, IT, ритейла, сферы обслуживания, медицины и др. Участие приняли 219 респондентов, которые работают в разных регионах Украины, а также за рубежом.

Ознакомиться с полным отчетом можно по ссылке.