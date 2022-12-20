Очевидно, что гораздо проще и быстрее запустить ракету и уничтожить высоковольтное оборудование или подстанцию, чем восстанавливать их. Об этом рассказал генеральный директор "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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Нужно идти по 2 путям

По словам Кудрицкого, специалисты пытаются наращивать возможности для продления реставрации объектов. В компании работают более 1000 человек, которые круглосуточно восстанавливают такие объекты, чтобы украинцы все еще имели доступ к электроснабжению.

Он подчеркнул, что Украине нужно больше систем ПВО. Власть постоянно об этом напоминает. Следует увеличивать свою способность восстанавливать энергосистему, а также уменьшать способность кафиров разрушать.

Потому что, чтобы пережить эту зиму, нам нужно идти обеими путями,

– добавил чиновник.

Импорт электроэнергии из ЕС

Есть еще один немаловажный аспект. В ходе Парижской конференции по восстановлению Украины президент Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы импортировать часть электроэнергии из Европы.

Страна уже подключилась к ЕС, чтобы иметь возможность получить аварийные поставки, если это необходимо. Кудрицкий подытожил, что таким образом уже есть возможность импортировать электроэнергию из ЕС.