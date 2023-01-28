В частности, наши воины используют трофейный Т-90. Его наши воины захватили еще во время боев Сумской области.

Обратите внимание Сцепилась лягушка с гадюкой: Пригожин заговорил о похоронах Гиркина, а тот испугался "пакета"

Как трофейный танк работает по позициям врага

Танк Т-90 представляет собой модернизацию советского Т-72 "Урал", разработанную во времена СССР. Сейчас трофеем руководит одно из танковых подразделений ВСУ. Украинские воины активно отражают попытки вражеских штурмов на одном из направлений фронта – сначала накрывают оккупантов из минометов, а затем в ход идет Т-90. Огонь корректируют с помощью беспилотника.

Командир боевой машины с позывным "Шарпей" говорит, что благодаря корректировке огня удается достичь почти 100% попадания. Однако оккупанты продолжают бросать живую силу и восстанавливать попытки штурмов.

Они (россияне – 24 Канал) лезут и лезут. Были дожди, затем морозы. Погода сырая, грязная, а они все равно лезут по грязи,

– говорит "Шарпей".

После удачной работы танком, оккупанты открыли ответный огонь. После первого вражеского выстрела съемочная группа и военные решили перебраться в более безопасное место, а уже через несколько минут на место атаки прилетели около 10 вражеских снарядов. Вероятно, от РСЗО "Град".

Как трофейный танк работает по оккупантам: смотрите видео