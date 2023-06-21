Против него было совершено не менее 10 покушений. Последнее, 29 мая, российские баллистические и крылатые ракеты и беспилотники попали в офис ГУР МО на Рыбальском. Через день российский диктатор Путин похвастался "точным" ударом, уничтожившим комплекс. РосСМИ также распространили фейк, что Буданова эвакуировали в Германию и ввели в кому. The Economist отмечает, что ни одно утверждение не соответствует действительности.

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37-летний генерал Буданов, бывший спецназовец, является архитектором все более наглых операций в России, что делает его большим раздражителем для Кремля,

– пишет издание.

Несмотря на то, что Украина не претендовала ни на одну операцию, генерал Буданов не терпит официальной двусмысленности.

"Мы на войне. Беспилотники над Кремлем показали миру, что российская оборона – это просто потемкинская деревня", – цитирует The Economist Буданова.

Отмечают, что под руководством Буданова Главное управление разведки Украины "стало смелым, автономным органом, бьющим сверх своего веса".

Гипнотизирует как змея. Вы сделаете все, что он просит

"Раньше у нас были менеджеры, теперь у нас есть лидер", – рассказал ветеран разведки Олег. Он оперативник, десятилетиями знакомый с генералом Будановым. Тот говорит, что Буданов способен заражать других своим пылом, и сравнил его со змеей, "гипнотизирующей вас перед тем, как убить. Сдержанный, взвешенный, никогда не паниковал. Вы сделаете все, что он просит."

Издание также пишет о рисках ядерной эскалации, вернее о том, как их оценивает Буданов. Мол, 10 лет изучения российской агрессии дают генералу неповторимую возможность оценить такую вероятность.

"Как руководитель разведки, я вам прямо говорю, этого не произойдет. При всей моей неприязни к Российской Федерации, идиотов управляющих страной не так много", – отметил Буданов.

Он настоял, что мир невозможен без стратегического поражения России – и "переформатирования власти" в ней.

Авторитет и сила Буданова только растут

The Economist также пишет, что Буданов стал доверенным лицом президента. Чиновники называют их родственными душами. Более того, генерал, мол, играет все большую роль в закулисных мирных переговорах.

Источники издания рассказали, что Буданов является каналом тайных переговоров с китайцами, а также контактировал с Евгением Пригожиным – главарем российского ЧВК "Вагнера".