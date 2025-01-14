Зимние праздники для многих всегда были любимым периодом в году – время, когда вера в чудеса становится особенно сильной, родные снова собираются за одним столом и всюду раздается радостная коляда. Однако война изменила многие вещи.

Прежде всего многие воины просто не имеют возможности провести это особое время дома, рядом с родными. На войне праздников нет, ведь враг атакует и в среду, и в воскресенье, и на Рождество, и на Пасху.

Поэтому после начала полномасштабного вторжения во Львове накануне Рождества появился Первый волонтерский вертеп – объединение неравнодушных людей, которые поставили себе амбициозную цель – принести радость праздника нашим защитникам и защитницам.

Со времени создания вертепа Украина трижды отметила Рождество в условиях большой войны. За это время колядники из Львова трижды отправлялись в многодневные путешествия на Восток и собрали суммарно более миллиона гривен на нужды ВСУ.

Среди участников Первого волонтерского вертепа представители разных профессий и организаций, в том числе и журналисты 24 Канала. Почему появился этот вертеп, как происходили колядования в этом году и каковы замыслы колядников на будущее – читайте в нашем материале.

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Из Львова не с пустыми руками

История Первого волонтерского вертепа началась осенью 2022 года. Тогда волонтер Богдан Иванусь начал собирать единомышленников, которые поддержали идею поездки на фронт с колядой к защитникам и защитницам. Идея создания такого вертепа появилась после нескольких волонтерских поездок на Восток.

Я долго думал: как привезти дом к ребятам? Не просто машины, дроны, продукты или другие необходимые вещи, а нечто большее. Что-то, что действительно запомнится, останется с ними. Потому что все материальные вещи на войне – это расходный материал, а вот хотелось привезти то, что они будут вспоминать после службы. Поэтому и возникла идея собрать людей, которые понимая все риски и ответственность, будут готовы ехать в прифронтовые общины, а иногда и быть чрезвычайно близко к линии разграничения,

– говорит Богдан Иванусь.

Хотя и цель вертепа – привезти что-то ценнее, чем материальное, и все же с пустыми руками ехать к защитникам и защитницам не годится. Поэтому в 2022 году вертеп сначала 3 дня колядовал во Львове и имел амбициозную цель – собрать 600 000 гривен на нужды различных подразделений Вооруженных Сил. Тогда, в частности, сбор удалось закрыть и при поддержке Благотворительного Фонда24.

С тех пор это уже традиция – в декабре колядовать во Львове и собирать деньги, а в начале января отправляться через всю страну, чтобы принести радость Рождества тем, кто, к сожалению, не смог провести эти праздники с родными.

Интересно. Нынешняя коляда Первого волонтерского вертепа закончилась, а добрые дела не завершаются никогда. Поэтому сейчас команда вертепа продолжает сбор на тепловизоры для наших воинов. Вы также можете присоединиться к сбору взносом на:

монобанк;

карточку 4441 1111 2981 0408.

За 3 сезона колядований Первому волонтерскому вертепу удалось собрать более 1 миллиона 380 тысяч гривен, за которые приобрели автомобили и автозапчасти, генераторы, старлинки, тепловизоры и другую необходимую для защитников технику и оборудование. И в то же время было много по-настоящему бесценных вещей.

Возвращаться с "нуля" на коляду

Донетчина. При других обстоятельствах она бы ассоциировалась у каждого из нас с невероятными терриконами, бескрайними степями, прекрасными городами и живописными селами. Однако последние 11 лет реальность, к сожалению, у нас совсем другая.

Что в первую очередь встречает каждого, кто въезжает в Донецкую область – так это стела, которая уже стала легендарной. Хотя прошлой весной много подписей и наклеек было потеряно из-за того, что кто-то решил перекрасить ее, и все же знак "Донецкая область" остается знаковым мемориалом. И с каждым годом это заметно все больше.

Только за последний год у стелы появились десятки флагов, статуя Богородицы и памятник Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло. И, конечно, немало автографов на самой стеле.

Как изменилась стела при въезде в Донецкую область за 3 года / Фото 24 Канала

Два года первым пунктом назначения у Первого волонтерского вертепа был город Покровск. Когда мы колядовали там впервые, встретившись с друзьями-военными, то многие местные жители останавливались и оглядывались. Символично, что такая особая коляда начиналась в городе, где когда-то Николай Леонтович работал над "Щедриком". И так же больно от того, что в этом году нам нужно было обходить Покровск, ведь въезд туда – и опасен, и закрыт без специальных разрешений.

В Донецкой области за 3 года коляда от Первого волонтерского вертепа звучала в разных городах и селах. Например, в Краматорске и Дружковке или на некогда одной из ближайших к передовой заправке "ОККО" в Константиновке, которая с июля 2024 года уже не работает.

Первый волонтерский вертеп на заправке "ОККО" в Константиновке, январь 2024 года / Фото 24 Канала

Однако есть и места, посетить которые – ежегодная традиция. Например, греко-католическая община в одном из поселков Краматорского района. Когда мы там были впервые, для многих вертепное представление было чем-то новым и странным, однако одновременно и увлекательным. Поэтому теперь ежегодно община ждет колядников из Львова и с радостью принимает их. И хотя в первую очередь целью вертепа было принести радость Рождества военным, она быстро переросла в то, чтобы нести радость на прифронтовые территории и защитникам, и гражданским.

Встречи с военными всегда сопровождают две эмоции: кто-то радостно колядует вместе с колядниками из Львова, а кто-то, вспоминая родной дом, едва сдерживает слезы.

В январе 2023 года колядники наведались в одно из сел на Лиманском направлении, расстояние от которого до линии фронта составляло всего 8 километров. Тогда мы колядовали для бойцов 125-й бригады ТрО из Львова и для большинства участников вертепа этот эпизод до сих пор наиболее особенный. Впервые мы колядовали под звуки взрывов. Ребята говорили, что это "вылеты".

Тогда мы колядовали "Небо и Земля" и где-то неподалеку были слышны звуки артиллерии. Тогда я, наверное, впервые для себя действительно понял суть Рождества. Что Христос Рождается для нас, людей которые имеют возможность работать, волонтерить, он Рождается в тех, к кому мы едем. Рождается их силой и мужеством, а самое главное – верой. Те слезы, когда приезжаешь уже к старым знакомым и смотришь в глаза солдату, который обнимает тебя как родного сына, и все слова, которые ты мог ему сказать, чтобы поддержать, тоже становятся твоими слезами. Я всегда в этих поездках благодарю за людей, которых встречаю и с которыми имею возможность нести ту коляду,

– говорит Богдан Иванусь.

Коляда в Донецкой области, январь 2023 года / Фото Первого частного волонтерского вертепа

После того, как мы заколядовали, ребята пригласили в дом, чтобы мы согрелись горячим чаем. И по-настоящему согревали разговоры – о военном и не слишком, о мечтах, которые воины планируют воплотить, как только вернутся домой.

Тогда мы познакомились с невероятными людьми, чья судьба сейчас нам неизвестна. Однако их лица, слова, мечты запомнились точно,

– отмечает Ирина Телегий, участница вертепа.

В Донецкой области за 3 года были встречи с разными бойцами, из разных подразделений и направлений. И часто бывало так, что нас ждали в гости пехотинцы, которые только вернулись с позиций. Одному Богу известно, что бойцы пережили за последние несколько дней, но они радуются и колядуют вместе с вертепом.

Было очень приятно колядовать у ребят и девушек, что только вернулись с "нуля", еще не успели даже переодеться и помыться, но уже ждали нас,

– вспоминает Степан Ришко, участник вертепа.

Особой радости добавляет рождественская звезда, которую вертеп привозит с собой. Часто бойцы просят фотографию со звездой или просто покрутить ее, что тоже добавляет радости.

То, что объединяет Восток и Запад

И по историческим причинам, и через грязные политические игры 00-х часто существуют стереотипы о каких-то противоречиях Востока и Запада. И Первый волонтерский вертеп разрушает эти стереотипы.

Хотя и первоочередная цель колядников в 2022 году заключалась в том, чтобы посетить бригады из Львовщины, и за 3 года изменилось все. А началось это еще в январе 2023 года.

14 января. Россияне снова наносят массированный ракетный удар по Украине. На Харьковщине исчезает свет и связь. Мы еле нашли дорогу к бойцам 103-й бригады ТрО, где и колядовали снова под канонады артиллерии, которая и не стихала весь вечер. А тогда пора было отправляться на ночлег – к священнику Олегу Усову в селе Глушковка.

Отец Олег и его жена Ольга пережили российскую оккупацию. Тогда казалось, что худшее уже позади. Мы долго слушали истории о жизни в оккупации, пели и колядовали. И канонада за окном никого не пугала.

Запомнился ужин у отца Олега, к которому мы в полной темноте добирались километрами плохих дорог под Купянском. Не забуду того, как при свечах и под гитарный аккомпанемент отца Олега мы колядовали за столом в доме, а за окнами басов добавляла наша арта, звук которой громом раскатывался вдали,

– вспоминает Петр Дацкив, участник вертепа.

На следующее утро уже выступали в местном храме. Как и в Донецкой области, было немало тех, кто видел вертеп впервые.

Коляда в Глушковке точно занимает отдельное место в сердце. Первый год мы ехали в какое-то неизвестное место, без связи и света. Но получили и связь, и свет между людьми,

– говорит Ирина Телегий, участница вертепа.

Глушковка, январь 2023 года / Фото Первого волонтерского вертепа

В следующий раз в Глушковку мы вернулись только через год. И многие местные уже были рады нас видеть, и даже с нетерпением ждали. Только на лицах местных было видно усталость – россияне обстреливали Глушковку и, как говорил отец Олег, тогда люди жили так: проснулся утром – поблагодарил Бога, что пережил ночь, ложишься спать – благодаришь, что пережил день.

Глушковка, январь 2024 года / Фото Первого волонтерского вертепа

В этом году возле окрестностей Глушковки проходит фронт, а российская артиллерия разрушает село. Отец Олег с женой и мамой переехал в Харьков, как и большинство его прихожан. Поэтому в этом году коляда была по-особенному чувственной – мы много раз вспоминали Глушковку. Мы были там только дважды, но действительно скучаем. Что же тогда чувствуют те, кто жил там всю жизнь?

Глушковцы, харьковчане и колядники из Львова в Харькове, январь 2025 года / Фото Первого волонтерского вертепа

А еще в этом году коляда звучала и в разрушенном россиянами селе Каменка возле Изюма, хотя случилось это случайно. Кто в этом году ехал колядовали впервые – хотел воочию увидеть, во что россияне превращают наши села. Кто был в Каменке раньше – посмотреть, что там теперь. Только прошлым летом в селе восстановили линии электропередач и в домах тех, кто вернулся, наконец есть свет.

На одной из почти пустых улиц нас встретила пожилая женщина, которая, узнав кто мы и откуда, пригласила нас к себе в дом.

Яркой в памяти осталась пожилая женщина из разрушенного села на Харьковщине. Она с мужем и еще одна семья – единственные, кто на этой улице вернулся в свой дом после оккупации. Им единственным разминировали двор и подвели свет. Женщине стыдно было приглашать нас в дом на коляду, потому что они еще его не восстановили. И ощущение ее стыда мне очень больно. "Какие у нас люди, – думала я, – возвращаются к родному, восстанавливаются и еще пытаются сделать все как можно лучше". Она обрадовалась коляде, дала нам шоколадку и халву, что было действительно трогательно,

– вспоминает Карина Ляшенко, выпускающий редактор отдела мультимедиа сайта 24 Канала и участница вертепа.

Коляда в Каменке на Харьковщине, январь 2025 года / Фото Первого волонтерского вертепа

Истории, которые навсегда останутся в сердце

За 3 года существования Первого волонтерского вертепа было много историй и много приключений. Было много радости и слез, много теплых встреч. Более того, в январе 2024 года колядники попали под обстрел в Купянске.

Значительную часть историй рассказать сейчас нельзя по соображениям безопасности о том, где, у кого и как мы колядовали. Однако они точно будут оставаться в сердцах военных и жителей прифронтовых территорий и, конечно, колядников.

Когда военный, который день – два назад был на позициях, сегодня крутит рождественскую звезду и радуется, как маленький ребенок – это стоит всего. Я четко помню все эти лица, но сейчас самое страшное, что, возможно, кто-то из них погиб и они уже не будут колядовать со своими семьями,

– отмечает Марьян Пусак, участник вертепа.

И действительно, такие встречи трогают. Особенно когда бойцы, которые уже 3 года не могут попасть домой на Рождественские праздники, пытаются скрыть свои слезы, но все же не заметить их невозможно.

Больше всего запомнилось, когда суровые мужчины, солдаты, военные, которые ежедневно ведут борьбу со злом, умиляются и едва не плачут от того, что мы принесли такое маленькое чудо в их временный приют,

– говорит Станислав Даниляк, участник вертепа.

Когда мы ехали колядовать на Восток впервые, то постоянно выражали надежду на то, что в следующем году с бойцами мы уже встретимся в их домах. Не суждено было. С некоторыми мы уже 3 года видимся только на Востоке – в Донецкой, Харьковской или Сумской области.

Что будет через год – не знает никто. Однако что мы знаем точно – Первый волонтерский вертеп в любом случае будет работать дальше, а особенно – если все же следующее Рождество впервые за 12 лет у нас будет мирным, потому что нас точно будут ждать с колядой на Востоке.

Что мы будем делать, когда война закончится? Добрых дел очень много и думаю, что работы тоже будет очень много. Но наверное – это обещание для отца Олега, отстроить церковь в Глушковке,

– говорит Богдан Иванусь, руководитель вертепа.

Первый волонтерский вертеп / Фото Леонида Логвиненко

Эта история совсем не о колядниках из Львова. И совсем не о Первом волонтерском вертепе. Она о радости Рождества даже в самое темное время – под звуки артиллерии, под обстрелами, несмотря на усталость или боль. О радости Рождества тогда, когда сердце сжимают боль и грусть, а иногда даже отчаяние. Это о добре, которым люди делятся со своими ближними. Это о Покровске, который сейчас россияне стирают с лица земли. Это про Глушковку, которая тоже под постоянными обстрелами. Это о израненном постоянными атаками Харькове и, конечно, о несокрушимых людях и о единстве.

Потому что свет, говорят, ярче всего видно в самые темные времена.