Браузеры имеют немало расширений созданных именно для того, чтобы сделать ваш процесс чтения новостей и статей приятным, однако сами создатели браузеров уже давно позаботились об этом. Большинство популярных браузеров теперь имеют встроенные режимы чтения, которые призваны помочь пользователям

Полезно знать 7 признаков того, что вам нужно обновить свой роутер

Редакция 24 Канала подготовила серию коротких гайдов, которые помогут вам получить доступ к режимам чтения в Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge и Mozilla Firefox как на настольных, так и на мобильных устройствах.

Google Chrome для настольных компьютеров

Chrome, самый популярный десктопный браузер, имеет режим чтения, хотя он не такой удобный, как у некоторых конкурентов. Режим чтения доступен на боковой панели, размер которой можно регулировать.

Включить его можно несколькими способами:

Нажмите три точки в верхнем правом углу любой вкладки браузера, откройте меню "Дополнительные инструменты", и выберите "Режим чтения". Также "Режим чтения" доступен в окне ввода адреса страницы в конце справа. Он представлен в виде пиктограммы книги. Кроме того, "Режим чтения" можно быстро активировать горячей клавишей F9.

Режим чтения позволяет настраивать шрифты и цвета, хотя он может показаться несколько базовым по сравнению с другими браузерами.

Режим чтения для Android

Android поддерживает режим чтения на уровне всей операционной системы, а не только в Chrome. Однако для этого нужно отдельное приложение от Google под названием "Режим чтения".

Вот как настроить и использовать Режим чтения на Android:

Загрузите и запустите приложение Режим чтения. Следуйте инструкциям по настройке, чтобы выбрать способ запуска режима чтения (через плитку быстрых настроек, плавающую кнопку или нажатие обеих клавиш громкости). Открыв страницу в браузере, воспользуйтесь выбранным ярлыком, чтобы активировать режим чтения. Настройте цвет, размер текста или включите голосовое чтение с нижней части экрана. Включить или выключить режим чтения можно в Настройках доступности в одноименном отделе.

Важное замечание! Этот режим может упростить просмотр только определенных типов контента, преимущественно простых статей с текстом и изображениями.

Apple Safari для рабочего стола

Safari упрощает доступ к статьям благодаря режиму чтения, который активируется очень быстро и интуитивно понятно – с помощью пиктограммы прямо на панели инструментов.

Чтобы включить режим чтения в Safari, выполните следующие действия:

Щелкните значок режима чтения слева от адресной строки. Выберите пиктограмму "Aa" справа от адресной строки, чтобы настроить шрифты и цвета.

Режим чтения Safari имеет довольно минималистичный вид, однако он буквально лишен избыточных функций предлагая хоть и ограниченную, но нужное количество настроек и чистый опыт чтения.

Apple Safari для iPhone

Safari для iOS имеет такие же функции режима чтения, как и его аналог для macOS и активировать его на iPhone очень просто:

Нажмите кнопку "AA" (или пиктограмму документа) слева от адресной строки. Выберите "Показать программу для чтения". Нажмите кнопку "AA" еще раз, чтобы изменить настройки шрифта и цвета или прочитать страницу вслух. Чтобы автоматически использовать режим чтения на поддерживаемых страницах, перейдите в "Настройки" > Safari > Reader и включите "Все веб-сайты".

Microsoft Edge

Edge, построен на Chromium поэтому он, как и Chrome, имеет замечательный режим чтения под названием Immersive Reader. Он занимает весь экран и предлагает различные варианты настройки.

Чтобы запустить Immersive Reader в Edge, выполните следующие действия:

Нажмите иконку книги справа от адресной строки URL-адреса. Вы также можете выбрать режим "Читать вслух", чтобы послушать страницу.

В разделах "Параметры текста" и "Параметры чтения" можно изменить вид текста, параметры перевода и выделить отдельные строки текста.

Immersive Reader предоставляет широкие возможности управления внешним видом текста, включая межстрочный интервал, цветовые схемы и выбор шрифта.

Mozilla Firefox

Режим чтения в Firefox похож на режим чтения в Edge. Он обеспечивает среду для чтения, что не отвлекает от работы, с легким доступом и настройками.

Активировать его можно нажав на иконку страницы в адресной строке. Он также имеет дополнительные атрибуты для настройки текста и дизайна и тоже умеет читать страницы вслух благодаря соответствующей функции озвучивания текста.

Кроме того, он имеет встроенный сервис от Firefox "Прочитать позже", который активируется иконкой в виде кармана. С его помощью вы можете отложить статью "на потом".

Сторонние альтернативы

Если вас не устраивают встроенные опции, есть несколько сторонних приложений, имеющих более широкий функционал и возможности, которые мы можем порекомендовать.

Tranquility Reader : Доступен для Firefox и Chrome, позволяет читать в автономном режиме и настраивать шрифты и цвета.

: Доступен для Firefox и Chrome, позволяет читать в автономном режиме и настраивать шрифты и цвета. Reader View для Chrome: Обеспечивает ощущение электронного чтения с широкими возможностями настройки цветов, шрифтов и интервалов .

Читайте на сайте Вам нужны эти три гаджеты в вашем доме во время отключения света

Эти сторонние инструменты могут еще больше улучшить ваш опыт чтения, гарантируя, что вы сможете читать длинные статьи, не отвлекаясь.