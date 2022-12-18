Участие в учебной программе приняли украинские новобранцы. Герои готовились к боевым действиям на передовой.

Обратите внимание Если большая армия не по карману: что должна учесть Украина после войны, чтобы выжить

Украинские новобранцы, участвующие в учебной программе под руководством Великобритании, в начале этой недели тренировались в заснеженной Северной Англии, готовясь к боевым действиям на передовой,

– говорится в сообщении.



Украинские герои тренируются в Северной Англии / Ministry of Defence



Воины готовятся к выполнению боевых заданий / Ministry of Defence



Украинские герои тренируются в Северной Англии / Ministry of Defence

Британская разведка поделилась новыми новостями

Разведка Великобритании рассказала, что россияне придерживаются традиционных военных планов укрепления. Они не изменились практически со времен Второй мировой войны. Очевидно оборонительные позиции врага вдоль линии фронта уязвимы к современным точным ударам.

"Строительство значительных оборонительных рубежей является еще одной иллюстрацией возвращения России в позиционную войну, от которой большинство современных западных военных в последние десятилетия в основном отказались", – отметили в британской разведке.

Других деталей пока не раскрыли.