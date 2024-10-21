По его словам, сейчас участие в боевых действиях принимают примерно 30 тысяч львовян. Такую цифру он озвучил в интервью для "РБК-Украина".

Смотрите также Хотя бы один должен работать, – Садовый о возможности открытия аэропорта во Львове

Как война ощущается во Львове

Андрей Садовый отметил, что фактически каждая семья отправила на войну защитника или защитницу. Он также добавил, что каждый день во Львове проходят прощания с павшими воинами.

Это большая боль, поэтому мы все в одинаковой ситуации,

– сказал мэр.

В то же время, по его словам, город уже принял 18 тысяч раненых со всей Украины. А еще много военных, родные города которых находятся под постоянными обстрелами, в короткий отпуск вместе с семьями едут именно во Львов.

Также, как заметил Садовый, местные жители, как и те, кто находится на войне, имеют посттравматический синдром.

После войны мы лучше это поймем. Сейчас мы все сжаты как кулак, и сегодня одна цель: где ты можешь сделать что-то полезного для нашей победы, делай. Или ты воюешь, или ты обеспечиваешь армию, или ты лечишь раненых, или ты принимаешь переселенцев,

– сказал Садовый.

По его словам, сейчас во Львове проживает примерно 150 тысяч переселенцев. "Этот весь микс, конечно, изменил город, но визуально вы не увидите этого", – подытожил глава города.

Андрей Садовый добавил, что во Львове меньше разрушений, ведь город расположен за тысячу километров от линии фронта, но вспомнил последнюю комбинированную атаку России в сентябре.

"189 домов получили повреждения. Потеряли семь гражданских людей, в том числе семью Базилевичей, молодая мама, трое детей...", – сказал он.