Частые пожары на Юге Украины приводят к дополнительным выбросам газово-аэрозольных примесей и сажи. Об этом рассказала климатолог и сотрудница Института геофизики имени Серафима Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

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Вредные последствия боевых действий в Украине для климата

Воздействия на окружающую среду многокомпонентны. В результате военных действий в атмосферу выбрасываются продукты детонации ракет и артиллерийских снарядов. Причем в определенных регионах, как Восток и Юг Украины, они постоянны и многократны,

– рассказала Бойченко.

Далее в атмосферу попадают выбросы газов от самолетов и тяжелой техники, работающей на дизельном топливе. К этому добавляются грунтовые аэрозольные частицы, которые образуются от взрывов. В результате в атмосфере могут возникнуть вредные соединения или – разрушаться полезные.

Какие новые метеорологические явления могут возникнуть

По словам климатолога, газово-аэрозольные примеси, продукты горения и грунтовые частицы могут служить ядрами конденсации. Это приводит к увеличению облачности, осадков и повторяемости грозовых явлений.

Может произойти закисление осадков, и тогда получим кислотные дожди или даже черные – когда ядром конденсации является сажа, и капелька имеет сероватый оттенок.

– отметила Бойченко.

Воздействие продуктов горения длится от нескольких часов до нескольких недель. После этого они вымываются из атмосферы. Однако обстрелы на территории Украины проходят постоянно, поэтому эти частицы постоянно попадают в атмосферу. Соответственно, процесс выбросов затягивается на месяцы.

В общем, парниковые газы, которые выбрасываются на территории Украины, могут приводить к потеплению.

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