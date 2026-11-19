Как обеспечить защиту стратегических объектов, какие системы необходимы для противодействия баллистическим ракетам и почему Европе следует более активно сотрудничать с Украиной в оборонной сфере, для 24 Канала объяснил директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

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Как защитить мосты Киева от российских ракет

Первые российские удары по мостам через Днепр должны были стать сигналом к разработке отдельной системы защиты таких сооружений. По словам Храпчинского, для этого стоит учесть опыт защиты Керченского моста, возле которого россияне устанавливали баржи.

Напомним, в ночь на 17 ноября россияне атаковали баллистическими ракетами Северный и Южный мосты в Киеве. В результате ударов были повреждены конструкции переправ, в частности на Северном мосту оборвалась часть вантов. Движение транспорта временно ограничивали, что привело к пробкам и изменениям в работе общественного транспорта. Кроме того, из-за повреждения теплосетей без отопления остались 317 домов в Дарницком районе столицы.

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Храпчинский пояснил, что Россия использует для таких атак классические ракеты "Искандер". Они оснащены радиолокационной головкой самонаведения и оптико-электронной системой коррекции на конечной стадии полета.

Одним из способов противодействия таким ударам эксперт называет уменьшение контраста между металлическими конструкциями моста и водой. Для этого можно устанавливать баржи и использовать аэрозольные распылители.

По его словам, облака аэрозоля будут существенно затруднять захват цели ракетами. Такие же дымовые завесы могут помочь защитить переправы и от атак беспилотников.

В то же время одного этого недостаточно. Храпчинский подчеркивает, что защита мостов должна предусматривать комплекс мер. В частности, речь идет о:

средства радиоэлектронной борьбы;

кинетическую защиту;

баржи и аэрозольные дымовые завесы;

угловые отражатели, мешающие радиолокационным головкам сфокусироваться на цели;

расширение возможностей ПВО и увеличение количества средств обнаружения.

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Каких ракет не хватает Украине для защиты от баллистических ракет

Отдельной проблемой остается противодействие баллистическим ракетам. Для этого, по словам Храпчинского, необходимо наращивать производство ракет-перехватчиков PAC-3 и PAC-2. Последние также могут перехватывать баллистические ракеты, если ракета не маневрирует.

Кроме того, эксперт упомянул Aster 30 Block 0, которые используются во франко-итальянских комплексах SAMP/T. Он обратил внимание, что Европа до сих пор не наращивает производство вооружения достаточными темпами и продолжает руководствоваться старыми военными обязательствами.

По мнению Храпчинского, Украина должна активнее использовать собственный боевой опыт в сотрудничестве с европейскими партнерами. В частности, его можно передавать, использовать для совместных разработок или продавать.

Одним из возможных направлений он назвал совместные исследования и разработки (R&D). Такой подход, по примеру сотрудничества Великобритании и США во время Второй мировой войны, мог бы помочь быстрее создавать новые оборонные решения.

Ведь у нас есть конкретные потребности: не хватает средств радиолокации, недостаточно систем обнаружения, нет дешевых ракет-перехватчиков– пояснил эксперт.