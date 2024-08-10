Есть много территорий, которые саперы пока не успели разминировать. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко пообщалась с местными жителями Долгенького и узнала, как они адаптировались к жизни в разрушенном селе.

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О жизни в разрушенном на Харьковщине селе

Фермер из Долгенького Игорь Князев одним из первых вернулся в родной дом. У него большая семья, из более семи их домов не уцелел ни один. Вместе со своим отцом начал восстанавливать дом. Возвел стены из ящиков из-под российских боеприпасов, почистил их и таким образом утеплил дом.

После вражеских ударов и мародерства ничего не осталось. Поэтому стол, полки и шкафы господин Игорь также смастерил из этих материалов. Мужчина расчистил огород, надеется возродить бизнес и продавать выращенные культуры.

Анна Черненко рассказала, что в этом году Князев будет собирать второй урожай картофеля, а сажал ее буквально с миноискателем. Также хочет вернуть скотоводство, а фермерскую технику чинит из того, из чего может собрать. Потому что средств просто нет.

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Сейчас в Долгеньком официально живут около 40 человек, а до полномасштабного вторжения России проживало более 500 жителей. Они надеются, что местные начнут возвращаться, когда подавляющее большинство территорий разминируют и восстановят линии электропередач.

Опасность повсюду. Я не могу сказать, что вот там нет мины (показывает на кустарники – 24 Канал). Сейчас я рыхлил землю, поэтому могу идти, потому что уже когда-то подорвался. Мне не страшно, страшно за кого-то. Можно что-то другое начать, но душа не лежит. Хотя и опасно, но я люблю на земле работать,

– подчеркнул Игорь Князев.