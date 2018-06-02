Как альтернатива телевизору: Xiaomi представила бюджетный проектор

Телевизор со 100-дюймовой диагональю может позволить себе далеко не каждый. При этом эффекта "домашнего кинотеатра" можно достичь с помощью проектора.

Тем более китайская компания Xiaomi представила бюджетный вариант устройства. Его название – Xiaomi Mijia Projector. Он может показывать изображение в разрешении Full HD (1920 на 1080 пикселей), проецируя его на любую поверхность при диагонали в 120-дюймов. Минимальное расстояние для вывода изображения – 3 метра.

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Подключить проектор можно к компьютерам, ноутбукам, смартфонам, игровым приставкам и т. д.

Проектор Xiaomi Mijia Projector

Xiaomi Mijia Projector работает на 4-ядерном процессоре T968 с тактовой частотой 1,8 ГГц, который дополнен 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной флэш-памяти. Также в него встроена DMD-матрица производства Texas Instruments с архитектурой Tilt & Roll Pixel (TRP).

Он обеспечивает картинку, яркостью на уровне 800 люмен, что примерно на 5% больше, чем у большинства конкурентов.

Xiaomi Mijia Projector оснащен портами HDMI 2.0 и USB 3.0, привычным 3,5 мм разъемом для музыкальных устройств, а также модулями Bluetooth 4.1 и Wi-Fi. Производитель заявляет поддержку технологий HDR10 и Dolby Digital + DTS.

Проектор имеет два динамика, мощность каждого из которых составляет 5 Вт. В проектор уже встроена графическая оболочка Patchwall, на основе которой работают все фирменные телевизоры.

В Китае новинка от Xiaomi стоит 625 долларов (16 200 гривен). Она уже поступила в продажу на местном рынке.