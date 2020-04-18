Как авиаперевозчикам помогают пережить кризис: Криклий о действиях правительства

Через 2 года Украина сможет выйти на докризисный период. Однако это вопрос не только в Украине. Даже если внутренняя авиация работает – это очень хорошо. Но основная авиация у нас работала на международных сообщениях.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Він повідомив, що уряд прагне допомогти українським авіакомпаніям, щоб вони змогли пережити цю кризу. Тому що це картковий будиночок, всі тут пов'язані.

Якщо авіаперевізники не працюють, тоді авіавокзали та аеропорти – порожні. Ми не зможемо тоді забезпечувати нормально аеронавігацію. Бо не буде надходжень до "Аероруху". Це все – пов'язані речі,

– розповів Владислав Криклій.

"Ми, звісно, зацікавлені, щоб авіаперевізники змогли пережити цю кризу, якомога швидше відновити авіарейси і наповнювати пасажирами наші аеропорти" – додав Криклій.

Міністр інфраструктури пояснив, як допомагають авіації:

Спілкуємося і наполягаємо на тому, щоб авіасфера була підтримана, зокрема – завдяки доступному кредитуванню. Щоб авіаперевізники могли долучитися і отримати цей ресурс. Під час карантину ми теж певні кроки робимо – такі як компенсація частини чартерних перевезень, коли авіакомпанії повертали українських громадян назад додому. В той час, коли ми вже пасажирські перевезення зупинили і вони були вимушені літати порожніми в один бік постійно. Забираючи людей, наприклад, з Єгипту, вони постійно летіли туди порожніми. Зрозуміло, що це збитковий рейс. Тому ми ухвалили таке рішення в уряді, зараз очікуємо детальних розрахунків, щоб надати їм дотації, компенсувати. Це теж у певний спосіб допомогло протриматися до моменту повноцінного відновлення авіасполучення.

Владислав Криклій зазначив, що звертаються всі українські перевізники, а не тільки МАУ. Це і "Роза вітрів", і Sky Up, і "Азур". Немає якихось ексклюзивів чи пріоритетів, для всіх все однаково.

Дивіться повне інтерв'ю з Владиславом Криклієм:

Авіаперевезення під час карантину: коротко