Как будет выглядеть центральный железнодорожный вокзал Киева после реконструкции: фото

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов объявил о планах реконструировать Центральный железнодорожный вокзал Киева. По его словам, реконструкцию вокзала начнут изнутри.

В ближайшее время на Prozorro выберут партнера, который возьмет в аренду более 10 тысяч квадратных метров торговых площадей центрального железнодорожного вокзала Киева. Об этом Кравцов написал на своей фейсбук-странице.

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Глава Укрзализныци отметил, что торговые точки, которые мешают пассажирам или портят интерьер, ликвидируют, а вместо них появятся коммерциализированные площади.

По подсчетам компании, обустройство новых торговых мест обойдется потенциальному арендатору примерно в 70 миллионов гривен. В Укрзализныце считают, что такой подход позволит реконструировать вокзал изнутри и значительно увеличить доходные поступления компании.

Он также добавил, что с начала 2019 года вокзал принес компании более 87 миллионов гривен убытков.

Кравцов также пообещал до конца года представить для публичного обсуждения все этапы масштабной реконструкции.

Как будет выглядеть железнодорожный вокзал Киева после реконструкции / facebook.com/Kravtsov.Evg

Что известно о передаче железнодорожного вокзала в Киеве в концессию

Отметим, что в правительстве намерены передать железнодорожный вокзал в Киеве инвесторам, чтобы увеличить доходность. Инвесторы должны построить торгово-развлекательные зоны и паркинги.

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что потенциальные инвесторы должны создать на вокзалах торгово-развлекательные объекты и разместить на нескольких уровнях паркинги. Он также выразил сомнение в том, что "Укрзализныця", даже с заимствованными средствами, сможет реализовать эти проекты так, как это хотят в Мининфраструктуры.

Укрзализныця планирует сократить 40-50% административного персонала и эти увольнения намерена начать уже в 2020 году. Компания будут избавляться исключительно от непрофильных активов.

Что такое концессия?Это договор о передаче государственных ресурсов, предприятий и других хозяйственных объектов во временное пользование иностранным фирмам, частным лицам или другим государствам.