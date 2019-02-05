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      Как изменится "Зоряный": визуализация проекта реконструкции известного кинотеатра в Киеве

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      Визуализация реконструкции кинотеатра "Зоряный" в Киеве
      Визуализация реконструкции кинотеатра "Зоряный" в Киеве / Facebook/CinemaPechersk

      Кинотеатр "Зоряный" в Киеве планируют отреставрировать и превратить его в публичное заведение с кинозалами, рестораном, кафе и магазином.

      Как будет выглядеть кинотеатр снаружи и изнутри после реставрации, показали в общественной инициативе "Кинодвижение – Звездный".

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      Ее создание инициировала заместитель директора кинотеатра "Жовтень" Людмила Горделадзе иглава правления украинской киноакадемии Владимир Войтенко.

      Здание "Зоряного" намерены превратить в публичный заведение комплексного типа, где под одной крышей расположится центр досуга с ресторанами, небольшой кинотеатр с 4 кинозалами, конференц-сервисом, кафе, книжным магазином и пространством для коммуникации.

      На странице Facebook-сообщества обнародовали несколько фото, как должен выглядеть интерьер кинотеатра после реконструкции.

       

       

      Чем известен кинотеатр "Зоряный" в Киеве?
      Кинотеатр "Зоряный" расположен на улице Московской в Печерском районе Киева.

      В 2003-м здание за 8,6 миллиона гривен приобрела частная фирма. С 2006-го он долгое время служил штабом Партии регионов, там часто происходили ее съезды.

      В феврале 2018-го кинотеатр прекратил работу. В мае Киевсовет проголосовал за возвращение кинотеатра общине Киева.

      Смотрите фотосравнение, как выглядело здание кинотеатра "Зоряный" в 2013 году и как оно может выглядеть после реконструкции.

       

       

      Правда, не все в восторге от визуализации реконструкции фасада здания. Общественный активист Тимофей Мартыненко-Кушлянский отметил, что во время реконструкции лаконичный и колоритный модернистский фасад здания просто уничтожат и "заменят на современный стеклянный курятник с намеком на креативность".

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Ремонт Новости культуры
      Источник: 24 канал
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