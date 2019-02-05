Как изменится "Зоряный": визуализация проекта реконструкции известного кинотеатра в Киеве

Кинотеатр "Зоряный" в Киеве планируют отреставрировать и превратить его в публичное заведение с кинозалами, рестораном, кафе и магазином.

Как будет выглядеть кинотеатр снаружи и изнутри после реставрации, показали в общественной инициативе "Кинодвижение – Звездный".

Читайте также: Смотрите также: Больше не "уставший": как будет выглядеть Шулявский мост после реконструкции – фото

Ее создание инициировала заместитель директора кинотеатра "Жовтень" Людмила Горделадзе иглава правления украинской киноакадемии Владимир Войтенко.

Здание "Зоряного" намерены превратить в публичный заведение комплексного типа, где под одной крышей расположится центр досуга с ресторанами, небольшой кинотеатр с 4 кинозалами, конференц-сервисом, кафе, книжным магазином и пространством для коммуникации.

На странице Facebook-сообщества обнародовали несколько фото, как должен выглядеть интерьер кинотеатра после реконструкции.

Чем известен кинотеатр "Зоряный" в Киеве?

Кинотеатр "Зоряный" расположен на улице Московской в Печерском районе Киева.



В 2003-м здание за 8,6 миллиона гривен приобрела частная фирма. С 2006-го он долгое время служил штабом Партии регионов, там часто происходили ее съезды.



В феврале 2018-го кинотеатр прекратил работу. В мае Киевсовет проголосовал за возвращение кинотеатра общине Киева.



Смотрите фотосравнение, как выглядело здание кинотеатра "Зоряный" в 2013 году и как оно может выглядеть после реконструкции.

Правда, не все в восторге от визуализации реконструкции фасада здания. Общественный активист Тимофей Мартыненко-Кушлянский отметил, что во время реконструкции лаконичный и колоритный модернистский фасад здания просто уничтожат и "заменят на современный стеклянный курятник с намеком на креативность".