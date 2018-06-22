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Как Юлия Тимошенко позаимствовала идею "нового курса" у одиозного президента Венесуэлы

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Как Юлия Тимошенко позаимствовала идею "нового курса" у одиозного президента Венесуэлы
Как Юлия Тимошенко позаимствовала идею "нового курса" у одиозного президента Венесуэлы / ukraina.ru

Теперь новый курс объявила Юлия Тимошенко, которая, кажется, рассчитывает наконец стать президентом Украины. И судя по всему, Юле Владимировна предлагает нам пойти по пути Венесуэлы.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

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"Что же, действительно, разве можно найти лучший пример для подражания в современном мире. Почему бы не повторить все те шаги, которые и привели Венесуэлу к экономическому процветанию", – заявил эксперт.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

По его словам, основными постулатами нового курса украинского популизма теперь есть: первое – везде враги, а мир несправедлив. У Венесуэлы это империалисты и буржуи, а у Юлии Владимировны – олигархи, которые постоянно мешают.

Как у них получается одновременно и мешать и финансировать такие дорогостоящие кампании, остается загадкой. Но, в конце концов, у правительства Мадуро – президента Венесуэлы – есть же наркобароны. И у обоих – главный враг мировое правительство. Глобальная олигархия, и это не шутка. Это слова претендента на лидерство в стране в 21 веке,
– отметил Сергей Фурса.

Он отметил, что и Тимошенко и Мадуро, борются сразу с мировыми проблемами, считая устройство мира несправедливым.

"Зачем говорить о привлечении инвестиций, если можно сразу заявить о миссии страны в мире. Ведь проверить пришли инвестиции или нет довольно просто, а вот к цели спасти человечество можно идти вечно. Это было бы похоже на бред сумасшедшего, если бы на это не тратились такие ресурсы", – сказал финансовый аналитик.

Видео полного выпуска "Финансовая грамотность" с Сергеем Фурса по 22 июня 2018 года

 

Теги: Новости Украины Новости политики Венесуэла Юлия Тимошенко
Источник: 24 канал
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