Как Киев и Харьков живут без метро: фото и видео

С 18 марта в Киеве, Днепре и Харькове не работает метро. К таким шагам власть прибегла, чтобы предотвратить распространение эпидемии коронавируса. Впрочем от массовых скоплений людей это не уберегло – пассажиры вместо "подземки" только пересели на трамваи и троллейбусы.

Несмотря на указания, чтобы в общественный транспорт пускать не более 10 человек и только в защитных масках, на деле никакие ограничения не работают, рассказала журналистка 24 канала.

Важно Первый день без метро Киев стоит в пробках – карта

В Киеве перед входом в общественный транспорт людей не проверяют, большинство из них без защитных масок. Так же практически не пользуются средствами защиты и водители.

Кое-где люди десятками ждут свои автобусы, а на одной из остановок возле станции метро "Черниговская" около сотни человек собралось в ожидании автобуса №118, который едет с Броварского проспекта на Правый берег столицы.



Люди в ожидании автобуса в Киеве / фото: "Информатор"

"ДТП-Киев" также публикует фото общественного транспорта, который ездит полным пассажиров, несмотря на любые ограничения. Похоже, ни одной эпидемией киевлян не спугнуть.



Про ограничение в 10 человек на вагон киевляне, похоже, не слышали / фото: "ДТП-Киев"



Десятки людей ждут маршрутку в Киеве, 18 марта / фото: "Киев Live"

Несмотря на ограничения, в Киеве до сих пор много людей в маршрутках: смотрите видео

Киевляне ожидают маршрутку, в средствах защиты – не все: смотрите видео

К слову, Несмотря на запрет в Украине переполненные маршрутки, а люди в транспорте – без масок: фото, видео

Похожая ситуация и в Харькове – после закрытия метро только больше людей в маршрутках и трамваях. Как и в Киеве, об ограничениях на количество людей или необходимости защитных средств никто не слышал.



В харьковских трамваях значительно больше, чем 10 человек на вагон / фото: "Объектив"



Из-за закрытия метро в Харькове только прибавилось людей в наземном транспорте / фото: "Объектив"

И справедливости ради следует отметить, что много людей решили не рисковать собственными жизнями и здоровьем и таки прислушались к советам власти. Для них такие ограничения – это способ прогуляться на работу или по делам на свежем воздухе.



Из-за закрытия метро в Харькове стало больше людей на улицах / фото: "Типичный Харьков"

Что известно об ограничениях из-за эпидемии?

На время карантина украинская власть ввела ряд ограничений, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса. В частности, запрещена работа метро, а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров.



Так, в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 человек. Кроме того, все обязаны пользоваться средствами личной защиты. Накануне официальные представители власти сообщали, что людей без масок просто не будут пускать в общественный транспорт.