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      БЛОГ Мария Ефросинина
      Телеведущая, общественный деятель, основатель серии благотворительных мероприятий "Charity weekend"

      Как контролировать негатив и избегать стресса в своей жизни

      -
      Как защититься от стресса / Unsplash

      Статистика говорит, что человечество сейчас миллионами умирает не от вирусов, а от болезней, вызванных хроническим стрессом.

      Знания умножают печаль... Не помню, кто это сказал.

      Но в наше время, они еще и сильно умножают стресс, я считаю. И сейчас я все внимательнее наблюдаю, как люди старательно оберегают себя от "отравления" плохими новостями: кто перестал их читать, кто в большой своей массе пошел к психоаналитикам, кто поддался защитной реакции своей психики и считает, что все происходящее его не коснется…

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      И я уверяю вас, все эти решения имеют право на существование: человек – не машина, он не вечен. Поэтому защищается он, как может, от того объема негативной информации, которую уже мало кто способен обработать.

      Я очень стараюсь не поддаваться общей апатии, и честно делюсь с вами только хорошим.

      Когда поняла, что тоже передоз негатива повсеместно, внесла коррективы в свой образ жизни:

      – Провожу все свое свободное время с детьми и мужем.

      – Замутировала все новостийные телеграмм каналы, чтобы читать их тогда, когда есть внутренняя возможность.

      – По вечерам вернули с мужем традицию гулять по несколько километров: так наверняка проводится время без телефонов, можно пообщаться и провести время на воздухе.

      – Исключила полностью алкоголь – от него точно только дополнительная нагрузка на организм (особенно у женщин) и дополнительный стресс. Ну, разве что если докажут, что он лечит коронавирус – уйдем все дружно в запой.

      – Дома правило – никаких фильмов про убийства и всякие мрачные события.… Смотрим мультфильмы и комедии.

      – Спорт: системно и без отговорок. Здоровье сейчас – лучшая страховка от болезней. И, вне сомнений, лучшая Антистресс терапия. Но занимайтесь только тем, что нравится, а не бесит.

      – Вернулась в системные медитации. Рекомендую всем. Правда. Два раза в день отключить мозг – от него вам будет только благодарность.

      Ложусь спать не позже 23.00. И никаких сериалов на ночь. Это тяжело, но реально ощущаешь утром разницу.

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      Не обязательно следовать моим правилам! Установите свои! Главное, помните, статистика говорит, что человечество сейчас миллионами умирает не от вирусов, а от болезней, вызванных хроническим стрессом…

      Оригинал

      Полнолуние в марте 2020: дата
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      Автор: Мария Ефросинина
      Теги: Новости Украины Новости Спорта Новости Здоровье Публикации Семья Стресс
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