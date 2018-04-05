Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы

Украина уже почти год имеет безвизовый режим со странами ЕС. Но обязательным условием для безвизовых путешествий является наличие у гражданина биометрического паспорта. Все, что стоит знать о его получении — в публикации сайта "24".

Биометрические паспорта в Украине могут быть двух видов (так же, как до сих пор — не биометрические): для выезда за границу и внутренние. Здесь говорим о тех, которые нужны именно для безвизовых путешествий, заграничных биометрических.

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Отличие такого документа от старой его версии — он имеет встроенный в обложку электронный чип и соответствующую отметку на обложке. На электронном носителе продублирована информация о владельце паспорта, а также его оцифрованное лицо, подпись и отпечатки указательных пальцев рук. Все это для того, чтобы упростить процесс идентификации гражданина на границе.

Какие документы нужны для изготовления биометрического паспорта

Список документов для лиц, достигших 16-летнего возраста:

- заявление-анкета (подается лично или законным представителем);

- паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста);

- свидетельство о рождении (в случае оформления паспорта для выезда за границу впервые лицу, не достигшему 14-летнего возраста);

- соответствующие документы с отметкой банка об осуществлении установленных законодательством платежей (консульского сбора) или оригинал и копию документа об освобождении от таких платежей (консульского сбора);

- документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов, в случае его наличия (для граждан, достигших 18-летия).

Сфотографироваться на фото можно прямо на месте. Если оформляете документ ребенку до 12 лет или человеку, который по состоянию здоровья не может передвигаться (и об этом есть соответствующая справка) — то фото можно принести готовые: две цветные фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра и одну — размером 10 х 15 сантиметров.

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Образец биометрического загранпаспорта

Если оформляется паспорт для выезда за границу ребенку до 16 лет, проживающему с одним из родителей, дополнительно подается оригинал или заверенная в установленном порядке копия одного из следующих документов: свидетельство о смерти второго из родителей; решение суда о лишении родительских прав второго из родителей; решение суда о признании второго из родителей безвести отсутствующим; решение суда о признании второго из родителей недееспособным; справки о регистрации места проживания ребенка вместе с одним из родителей, который подает заявление-анкету, или в случае оформления паспорта в заграничном дипломатическом учреждении Украины – другого документа, подтверждающего такую регистрацию; оригинал выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце.

Куда обратиться для получения биометрического паспорта

Для оформления паспорта украинца для выезда за границу, в том числе и биометрического, граждане Украины должны обратиться в любое подразделение миграционной службы. В ГМС отмечают — именно в любое подразделение, независимо от места проживания гражданина. Соответствующие подразделения, в которых есть техническая возможность для оформления биометрических документов, есть в каждом облцентре (хотя это и не все). В частности, в Киеве таких подразделений всего 11; в Харьковской области — 15, во Львовской — 27. Подробно об адресах соответствующих подразделений ГМС можно узнать на официальном сайте ведомства.

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Есть такая вероятность, что в ответ на немалый спрос некоторые "предприимчивые" лица могут организовать такой себе бизнес по предоставлению услуг по оформлению загранпаспортов. К примеру, за какую-то определенную сумму согласятся за вас нести документы, стоять в очереди и тому подобное. Но заметьте — заявление на получение биометрического загранпаспорта человек должен подать лично. Или это может сделать законный представитель гражданина, в случаях, предусмотренных законодательством. Но никак не посторонний человек, еще и деньги за это просить.

Биометрический паспорт в Украине: детали биометрического чипа

Сколько стоит биометрический паспорт

В случае оформления в течение 20 рабочих дней сумма административного сбора составляет 557 гривен 32 копейки ( из них стоимость административной услуги – 253 гривны и стоимость бланка паспорта – 304 гривны 32 копейки).

В случае срочного (в течение 7 рабочих дней) оформления это будет стоить 810 гривен 32 копейки.

Еще более срочное оформление — в течение 3 рабочих дней в случаях, определенных законодательством, также обойдется в 810 гривен 32 копейки.

В ГМС также отмечают — если будете оформлять загранпаспорт через консульскую службу — заплатите дополнительно еще консульский сбор.

В октябре в ГМС сообщили о введении онлайн-оплаты административных услуг на сайте миграционной службы и пообещали, что с ноября сервис будет доступен для всех подразделений, подключеных к электронной очереди. Отсутствие платежной карты не будет препятствием для получения услуг или для записи в электронной очереди — большинство мест в очереди по-прежнему будут доступны через терминалы в подразделениях миграционной службы, с возможностью оплаты наличными или в любом банковском учреждении.

Срок выдачи

В идеале заявления об оформлении паспорта рассматриваются в течение не более 20 рабочих дней со дня подачи документов. Исключение: при срочном оформлении (по заявлению лица) с уплатой двойного размера госпошлины и стоимости услуги — до 7 рабочих дней.

Если поездка связана со срочным лечением отъезжающего, отъездом лица, которое сопровождает тяжелобольного, или смертью родственника, который проживал за границей,— в течение 3 рабочих дней.

Впрочем, реальные сроки изготовления паспортов, к сожалению, очень отличаются от вышеуказанных. В связи с ажиотажем людям приходится ждать документы по три месяца. Поэтому если планируете путешествие, позаботьтесь о паспорте заранее.

Срок действия биометрического паспорта

Он выдается не пожизненно, имейте в виду. Для граждан в возрасте до 16 лет такой паспорт будет действующим 4 года, для граждан старше 16 лет — 10 лет с даты выдачи. Далее — нужно будет оформлять его снова.

Образец биометрического паспорта

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