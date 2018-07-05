Как предотвратить преждевременно стертую резину для электрокаров

Как предотвратить преждевременно стертую резину для электрокаровАвтотехнологии 6 Читати новину українською
С появлением электрокаров на наших дорогах на поверхность вылезла одна немаловажная деталь – быстрый износ шин. Как показывает опыт, на электромобилях традиционные покрышки служат на треть меньше срока, чем такие же на авто с двигателем внутреннего сгорания. Как помочь проблеме, додумались в компании Goodyear.
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Источник: 24 канал
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