Избиение студентов: как происходил первый жестокий разгон Евромайдана

Их били дубинками, добивали ногами и пытались уничтожить: зверское избиение студентов в ночь на 30 ноября 2013 года стало переломной точкой Революции Достоинства. Десятки избитых и задержанных детей – то, что украинцы уже не смогли простить Виктору Януковичу и его режиму.

Сжатая хронология событий, которые превратили мирный Евромайдан в Революцию Достоинства, охватившую всю Украину.

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Когда произошло избиение студентов?

29 ноября 2013 года. Около 20:00 на Майдане Независимости собралось несколько сотен активистов. Подавляющее большинство активистов – студенты и молодежь. Примерно в 22:00 на Майдан приехали коммунальщики, которые заявили о своем намерении установить новогоднюю елку. Они начали ограждать щитами часть площади вокруг стелы Независимости. В то же время к этому месту начали стягиваться около двух тысяч правоохранителей.

Что происходило во время избиения студентов?

Около 4:00 утра, когда на Майдане осталось совсем немного людей, спецотряд "Беркут" пошел на штурм. Зажатым щитами и правоохранителями активистам некуда было бежать.

Смотрите также видео наступления на активистов:

"Беркут" наступал со всех сторон, избивая дубинками всех без исключений.

Что сообщал с места событий тогдашний нардеп Андрей Шевченко/Скрин: Украинская правда

Людей валили на землю и продолжали добивать. Примерно в 4:30, оттеснив майдановцев, милиция запустила коммунальщиков, которые начали монтировать новогоднюю елку.

Видео разгона Евромайдана 29 ноября:

Зачистка Майдана длилась около часа. В результате наступления силовиков десятки людей были жестоко избиты, среди них много студентов (многие из них приехали из других областей Украины). 35 человек милиционеры задержали, но впоследствии отпустили. Против участников митинга открыли два уголовных производства – по статьям "сопротивление представителям власти" и "хулиганство".

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" вытесняли людей из-под монумента Независимости, избивая их дубинками и ногами. Некоторых продолжали бить даже после того, как они упали; милиционеры в полной боевой экипировке, словно запрограммированные на ярость и абсолютное насилие роботы, гнались за своими безоружными жертвами, преследуя тех далеко за пределами Майдана.

Жестокость работников "Беркута" была впечатляющей. Отдельные милиционеры и бойцы Внутренних войск помогали активистам спасаться от силовиков и были шокированы побоищем.

Для многих единственным убежищем стал Михайловский монастырь, открывший свои двери для преследуемых правоохранителями активистов. Там они могли согреться, отдохнуть и найти потерянных – в центре Киева были заблокированы мобильная связь и интернет, поэтому поиски тоже требовали значительных усилий.

Как это изменило Евромайдан?

Утром киевляне, узнав об избиении детей на Майдане, начали собираться возле стелы Независимости на Майдане. Уже 1 декабря на Майдан вышли сотни тысяч людей.

В МВД разгон протестующих объясняли провокациями с их стороны. От действий силовиков тогдашнее руководство государства отмежевалось; никто не был наказан, расследование не было начато. Не наказаны виновники тех событий и до сих пор – ни те, кто давал преступный приказ, ни те, кто с азартом его выполнял.

Жестокое избиение студентов на киевском Майдане потрясло не только украинцев, но и мировое сообщество. События 30 ноября стали переломным моментом в украинских протестах конца 2013 года, сместив акцент протестов с проевропейского на антиправительственный, а также добавив им массовость. Многие именно избиение студентов считают настоящим началом Революции Достоинства.