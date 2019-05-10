Как протестовали против заключения Сенцова под консульством РФ в Одессе: эмоциональные фото

Дымовые шашки и гимн Украины – одесситы громко пикетировали Генконсульство России, протестуя против незаконного заключения Олега Сенцова. Как это было – читайте в эмоциональном фоторепортаже 24 канала.

Акцию протеста организовали ОО "Качественное общество", "Самооборона Одессы" и "Украинское народное сопротивление".

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Они держали огромный баннер "Свободу Олегу Сенцоув" и выкрикивали патриотические лозунги. Участники акции также клеили стикеры с надписью "10 мая – 5 лет с ареста Олега Сенцова" на забор консульства РФ и раздавали их прохожим.



В Одессе напомнили о заложниках Кремля



Люди собрались под посольством РФ

"Сегодня 5 лет со дня ареста Олега Сенцова. Цель акции – напомнить об украинских заключенных в российских тюрьмах. Их, кроме Сенцова, как минимум, 98 человек... Что делать, чтобы помочь заключенным? Организовывать информационные акции и флешмобы, чтобы в инфопространства эту тему не замалчивали, чтобы она была и для европейских политиков, и для наших постоянно на слуху. Мониторить, когда родственники пленных открывают счета для сбора помощи для передач. Кроме этого, писать письма", – прокомментировал организатор и политический беженец из России Александр Шелковенков.

Он также добавил, что на сайте "Росузник" можно отправили электронное письмо бесплатно. Письма важно писать, потому что чем больше их приходит в колонию, тем меньше вероятность прессинга со стороны администрации колонии.



Политический беженец из России и представитель ОО "Качественное общество" Александр Шелковенков

К пикету также присоединились неравнодушные одесситы. Под стенами консульства страны-врага также стояли две женщины с плакатами. Наталья Петропавловская подчеркнула, шо письма украинским заключенным писать просто необходимо, ведь они действительно доходят и являются большим действенным проявлением реальной поддержки.

Я предлагаю писать письма, потому что знаю, что они доходят. Для людей, которые находятся в изоляции такие длительные сроки, это очень важно. Чтобы они помнили, что являются для нас героями, и мы их ждем на Родине. Важно чтобы они вернулись здоровыми. Я надеюсь, что Кремлевский режим не вечен,

– сказала Петропавловская.



Участники пикета Наталья Петропавловская и Валентина Мазепа

"Что бы я сказала Сенцову? Даже не представляю. Как он все выдерживает в тех условиях. Хочется, чтобы он держался. Я знаю, что Сенцов – сильный духом человек, хочется, чтобы его дух не ослабел! Чтобы он занимался там творчеством, потому что это спасает людей в тех ужасных условиях несвободы. Мы надеемся, что скоро будет освобождение пленников. А оно будет", – прокомментировала участница акции Валентина Мазепа.



Олег Сенцов уже пятый год является заложником Кремля

Немного одесситов вышло на акцию поддержки зарешеченных украинских пленников. По мнению переселенки из Донецка Анны Чижовой, чтобы побудить украинцев поддерживать акции, надо чаще напоминать в отечественных СМИ, что на Донбассе продолжается война, и страдают люди.

Я вынужденно переехала в Одессу в 2014 году. Вышла на акцию, потому что Сенцов – это человек, которому надо подражать. Именно он больше всего пострадал от страны-террориста. Он пошел против режима. Олег – не единственный политзаключенный России. И когда мы поддерживаем таких людей – они не одиноки. Как побудить украинцев поддерживать акции? Надо напоминать чаще в новостях, что в стране идет война и гибнут люди,

– сказала переселенка из Донбасса Анна Чижова.



Переселенка из Донецка Анна Чижова



В российских тюрьмах находится много украинцев



Факелы под российским посольством в поддержку Олега Сенцова

Все присутствующие на пикете российского консульства хотели одного – как можно скорейшего возвращения всех пленных украинцев домой. И конечно, прекращения российско-украинской войны нашей победой.

"При каком условии будет освобождение? Это в любом случае будет обмен. И он должен состояться в ближайшее время", – подытожил Шелковенков.

Протест завершили громким и искренним акапело пением гимна Украины.