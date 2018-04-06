Как работает учреждение, которое зарабатывает на россиянах миллиарды: эксклюзив

Они ежедневно общаются с россиянами и зарабатывают на них миллиарды. Это про диспетчеров компании "Укртрансгаз", которые из России в Европу транспортируют топливо. Они работают закрыто, не афишируя публично что и как делают. Но, учитывая общественный интерес украинцев и мира к газу, в частности, к российскому "Северному потоку", они открыли дверь.

В оперативно-диспетчерском управлении следят за газотранспортной системой протяженностью 35 тысяч километров. И с тайной комнатой журналиста 24 Канала знакомит директор департамента Андрей Дацюк.

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Без лишних вопросов, руководитель сразу показывает последние данные, сколько и откуда Украина получила, потратила и перекачала газа.

Вы видите ситуацию с газотранспортной системой Украины на 10:00 утра. Собственная добыча в сутки – 55,9 миллиона, поступления из стран Европы – 5 миллионов, отбор из наших подземных хранилищ – 45 миллионов в сутки. Потребление Украины составляет 106 миллионов в сутки,

– прокомментировал директор департамента "Укртрансгаз" Андрей Дацюк.

Однако, кроме потребления, Украина сильно зарабатывает и на транзите. За переправу голубого топлива из России в Европу, "Газпром" ежегодно платит Украине около 3 миллиардов долларов. И с 2009 объемы поставок почти не менялись. А с началом российско-украинской войны "Газпром" начал вставлять Украине палки в колеса и спекулировать с заниженным давлением в трубах.

И хотя это условие прописано в контракте, штрафные санкции тогда почему-то не предусмотрели. Следовательно, и наказания для россиян никакого нет. И чтобы не краснеть перед европейскими партнерами, украинская сторона вынуждена тратить больше денег и дополнительно нагнетать давление в трубах.

Газовые украинско-российские отношения всегда были непростыми. Мы уже пережили две так называемые газовые войны. А последнее решение Стокгольмского арбитража вообще завело диалог в тупик.

Сколько российского экспорта проходит через украинскую газотранспортную систему – смотрите в сюжете.