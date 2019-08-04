Как сортируют и перерабатывают мусор в Киеве

В Киеве установили 2,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора для пластика, бумаги и стекла. Еще с начала 2018 года Украина обязалась сортировать весь мусор по видам материалов.

Киевлянка Александра сортирует мусор уже пять лет. Добилась того, чтобы в ее квартале установили специальные контейнеры для раздельного сбора мусора.

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За это время вместе с соседями собрали 120 тонн стекла, бумаги и пластика для переработки. Однако утверждает, что решение мусорной проблемы не в сортировке, а в разумном потреблении.

Одной сортировкой проблему не решить. Надо уменьшать потребление в первую очередь и задумываться над тем, чтобы меньше покупать,

– заявила активистка Александра Магурова.

Сама Александра почти не покупает полиэтилена. Придумала даже как рационально использовать остатки пищи – они идут на удобрение у родителей на огороде. Ведь в Украине сортируют только 4% бытовых отходов, а остальное идет на свалки, которых в стране семь тысяч.



Как сортировать мусор правильно

Мусорный полигон

Это один из таких мусорных полигонов, который расположен за 30 километров от Киева в селе Подгорцы. Местные жалуются, что кроме неприятного запаха заметили, что чаще болеют.



Мусорный полигон

С 2018 в Украине действует закон о раздельной сортировке, однако отходов на свалке не стало меньше. Хотя, в КГГА сообщили, что в Киеве уже установили 2,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора: пластика, бумаги и стекла. Заверили, что мусор будут доставлять на сортировочные станции.

Сортировочная станция

Корреспонденты 24 канала посетили один из заводов в Киеве, который занимается переработкой и сортировкой разного вида мусора, а именно: пластика, полиэтилена, металла и бумаги. Пластик попадает на специальный конвейер, где его сортируют и перебрасывают на другой конвейер. Этот пластик разбирается и потом дальше передается уже на такие специальные прессы, где его должны спрессовать и собственно передают на заводы в Харькове.



Сортируемый мусор

Пока фирма работает с домами, у которых есть ОСМД. Кроме того, что раздельно вывозят мусор, проводят и образовательные беседы с местными.

Работаем с молодыми людьми. У нас есть специальная команда менеджеров, которые ездят по ОСМД, которые проводят беседы с людьми. Развешивают специальные информационные таблички в подъездах, что нужно сортировать мусор. Люди активно включаются и все это понимают,

– рассказал владелец предприятия "Эко-сток" Евгений Нагорный.

Сортированный мусор со станции развозят по мусороперерабатывающим заводам Украины. Такие есть в Харькове, Киеве и Обухове. Также КГГА наняла восемь фирм, которые собирают мусор из баков, а также просят всех киевлян быть внимательными.



Предприятие "Эко-сток"

"Большая просьба к жителям города, если вы им это докажете, бросать их (пластиковые бутылки – 24 канал) пустыми. Без жидкостей, которые их наполняют. Без: компотов, лимонадов, пива и так далее. Потому что потом, когда оно едет на переработку, это все требует дополнительной проработки", – заявил директор "Киевкоммунсервиса" Максим Ляшкевич.

Для тех, кто хочет иметь в своем дворе такие контейнеры, в мэрии просят звонить на их горячую линию и под домом бесплатно установят баки.



Как долго разлагается мусор