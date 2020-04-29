Как уберечь врачей от инфицирования и протестов?

Карантинные мероприятия – это не план борьбы с эпидемией. Это должно быть только его частью.

Про це часто пише Павло Ковтонюк.

Інша частина плану – це максимальне виявлення інфікованих, їх самоізоляція та створення спроможності лікарень надати допомогу важким пацієнтам. Ось один з останніх постів Павла щодо цього.

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Для того, щоб ця частина плану спрацювала, необхідно проводити максимальну кількість тестувань. І ці тестування мають відбуватися за чітким простим алгоритмом, дотримання якого не викликатиме додаткових складнощів. Окрім того, своєчасне таке своєчасне виявлення значно зменшує небезпеку інфікування тих, хто може бути контактними особами, навіть не підозрюючи про це.

Прогали від МОЗ

Нещодавно Міністерство охорони здоров'я України видало наказ №722 та створило ґайдлайни та алгоритми медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19). Але, на жаль, попри спробу графічно полегшити сприйняття інформації, самі алгоритми не спрощують проведення тестування максимальної кількості пацієнтів. Згідно з ними тестування немає там, де воно мало би бути.

Для того, щоб зрозуміти що не так і знайти правильний алгоритм дії, уявимо собі такий випадок: в диспетчерську службу ЕМД поступає виклик. Постраждалий внаслідок ДТП. Виїжджає звичайна бригада ЕМД, звісно без засобів індивідуального захисту, оскільки на ЕМД засоби індивідуального захисту є лише у бригад, які визначені як бригади по наданню допомоги пацієнтам з коронавірусною інфекцією, а всі решта таких засобів не мають. Точніше їм їх надали волонтери, а через те, що цих засобів обмаль вони самі перуть та використовують ще раз та ще раз. І звісно не стануть їх вдягати, виїжджаючи на ДТП.

Пацієнт, який постраждав у ДТП транспортується швидкою в приймальне відділення лікарні, де його розглядають як звичайного пацієнта.

Подивившись в алгоритм для лікарень, затверджений МОЗ, ми не знайдемо там схожого прикладу, оскільки всі алгоритми побудовані виходячи з того, що МОЗ розглядає пацієнтів як таких, які підозрюють у себе коронавірусну інфекцію. Однак є багато інших пацієнтів в допомозі яких не йдеться про інфекцію, однак пізніше з'ясовується, що вона у них є.



Схема виявлення хворих на COVID-19, яку затврдили в МОЗ

Тож в нашому уявному випадку скористаємось тим алгоритмом, який є. В ньому вже на третьому етапі ми доходимо до питання "Є підозра на COVID-19?" Відповідь – "ні". Звісно, в нашому випадку її ніхто не підозрює. Пацієнт прибув як травмований внаслідок ДТП тож далі, у випадку критичного стану, він потрапляє в операційну, а звідти у відділення реанімації.

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Через деякий час медики не можуть зрозуміти, що з пацієнтом не так, чому його стан ніяк не покращується? Спостерігається низька сатурація, починає рости температура. І тут комусь в голову приходить ідея – "А давайте зробимо тест на COVID-19?" І тест дає позитивний результат. На цей момент пацієнт пройшов дві третини внутрішньолікарняного маршруту. І як наслідок ми маємо інфікованих працівників приймального відділення, оперблока та відділення реанімації.

Насправді – це не така вже і уявна ситуація. Схожі історії вже траплялись в наших лікарнях. Один з останніх випадків відбувся в Маріуполі, де з 22-х нових інфікованих 19 – це медичні працівники.

Сортувальний майданчик

Що варто зробити насправді лікарням, це проводити тестування на COVID-19 абсолютно всіх пацієнтів? Робити це необхідно ще до моменту госпіталізації, оскільки виявити інфікованого хворого на 3 – 5-й день перебування в лікарні означаитиме, що потрібно буде ізолювати всю лікарню.

Саме зараз час створити відділення невідкладних станів. У світовій госпітальній практиці, відділення невідкладних станів – це повноцінне відділення, де не лише надають невідкладну допомогу. Це фактично сортувальний майданчик, на якому пацієнт може перебувати деякий час, після чого можна вирішити, що робити далі – переводити пацієнта у відділення лікарні, відпускати додому або необхідні інші дії.

Створити повноцінне відділення невідкладних станів не просто, але принаймні ось такі "сортувальні майданчики" повинні зараз мати всі лікарні. В цьому відділенні пацієнт має перебувати доти, поки не буде отриманий результат тестування. І лише за його результатами можна буде визначити переводити пацієнта в звичайну палату чи в інфекційне відділення, або відділення визначене для прийому пацієнтів з COVID-19.

Трохи більше про організацію та дизайн таких відділень можна подивитись в онлайн-курсі від ВООЗ.

Концепт відділення невідкладних станів передбачає, що воно в тому числі повинно мати і операційні в яких можна проводити термінові оперативні втручання.

В більшості наших лікарень таких умов немає. Тому, коли випадок настільки ургентний, що вимагає негайного оперативного втручання, необхідно до кожного пацієнта відноситись як до апріорі інфікованого. Використовувати всі необхідні засоби індивідуального захисту для всіх медичних працівників лікарні, які супроводжують будь-який з етапів маршруту пацієнта всередині лікарні, а також проводити необхідну дезінфекцію після пацієнта.

Таким чином ми убережемо медиків від інфікування і протест.