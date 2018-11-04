Как украинцев призывают полюбить офшоры и помочь маленькому олигарху

Возможно ли полюбить офшоры. Если вы Ринат Ахметов или Константин Жеваго – то да, потому что это позволяет экономить кучу денет на налогах. Если же вы простой маленький украинец, то вы привыкли не только не любить офшоры, но и видите в этом самое больше зло. Это способ не платить, который используют олигархи, обманывая страну.

Что такое офшор? Это юрисдикция, которая позволяет не платить налог на прибыль.

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Сейчас для компаний и олигархов, которые используют офшоры, наступают трудные времена. Это не чисто украинская история. Борьбу с офшорами ведут во всем мире. И имплементируют правила BEPS. Там много сложных слов и умных терминов, но суть в том, что если вы произвели карандаш в Украине, то и налоги вы должны платить в Украине.

Конечно, украинским олигархам это не очень нравится. Но рано или поздно Украину заставят имплементировать эти правила. Иначе санкции. И сейчас, так-сяк, но в Украине идет внедрение этих правил. Они записаны даже в программе МВФ. В итоге, по идее, в ближайшее время использовать офшоры станет гораздо сложнее и украинские олигархи вынуждены будут платить больше в украинский бюджет.

И тут начинается другая, чисто украинская, история. Появляется предложение упразднить в Украине налог на прибыль. И ввести вместо него налог на выведенный капитал. Налог на дивиденды, позволяющий не платить налог на прибыль. Конечно же, чтобы помочь малому и среднему бизнесу. Стимулировать экономический рост.

Но вот беда. Малый и средний бизнес у нас налог на прибыль почти не платит. От слова "совсем". Основными плательщиками налога на прибыль являются крупные предприятия. Которые зачастую принадлежат олигархам. И которым в ближайшее время предстоит увеличить эти платежи в разы. И общественность, которая еще недавно боролась с офшорами, вдруг горой становится на защиту прав Ахметова и Ко не платить налоги.

И снова про офшор. Это юрисдикция, которая позволяет не платить налог на прибыль. Сейчас это, например, Кипр. Если этой юрисдикцией будет Украина, то что изменится? Для украинского бюджета – ничего. Это позволит бизнесу не платить налоги в Украине. Это сделает большой внутренний офшор.

Чем внутренний офшор лучше внешнего? Для пенсионерки совершенно не важно, почему в бюджет не идут деньги. То ли потому, что есть кипрская компания, то ли потому, что в Украине разрешили не платить налоги на прибыль. Да и еще как вовремя разрешили. Как раз в тот момент, когда не платить их с помощью кипрской юрисдикции становится невозможно.

Оценка Минфина говорит о том, что введение ПнВК даст потерь на 50 миллиардов гривен. Это деньги, которые не поступят в бюджет по сравнению со сценарием, когда они должны были бы поступить. Но тут ведь есть еще какая закавыка. Сумма потерь ведь гораздо больше. Потому что как эти расчеты не учитывают, а что было бы, начни олигархи по-честному платить налоги в течении пару лет, когда правила BEPS их заставят это делать.

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Как там оценивают потери бюджета от использования офшоров? Сотнями миллиардов. Так что потери гораздо больше. И это для страны, ключевой проблемой которой является дефицит бюджета. Для страны, у которой самая большая доля расходов в мире приходится на социальную сферу, а инфраструктура доходит до критического состояния. Для страны, которая вроде бы не хочет увеличивать долговую нагрузку.

Сторонники ПнВК, конечно же, никогда не скажут, что они поддерживают право олигархов не платить налоги. Они скажут, что хватить душить маленьких украинцев налогами, скажут, что налог на прибыль очень коррупционен и вообще надо стимулировать экономический рост. И почему бы ради этого не создать внутренний офшор.

Да, налоги это конечно плохо, их платить никто не любит. Но является ли это самой большой проблемой для бизнеса? Ведь в опросах бизнес говорит, что для него основная проблема это отсутствие верховенство права, коррупция, дефицит рабочей силы. И точно не налоги на первом месте.

И если помогать бизнесу снижением налогов вместо решение проблемы верховенства права, то это как увеличивать грудь девушке, у которой рак крови. Оно конечно красиво, но основной проблемы не решает. Более того, после снижения ЕСВ говорить о том, что в Украине высокие налоги как-то вообще не прилично. Налог на прибыль, говорят, коррупционный налог. Но это тоже "чисто украинская история" и налог на прибыль есть во всем мире и нигде не считается коррупционным налогом. И может дело не в налоге, а в том, кто его администрирует. Как было с НДС.

Десятки лет при всех правительствах НДС возвращали только за откат. За большой откат. Пока под давлением МВФ не заставили сделать автоматическое возмещение, которое просто убрало коррупцию оттуда. И бабах, НДС перестал быть коррупционным. Так может дело в танцорах, а не в танце?

И да, про экономический рост. Нет ни одного доказательства, что такая мера помогает запустить экономический рост. Когда ввели ПнВК в Эстонии, то ее экономический рост следующих лет ничем не отличался от соседней Латвии. Не началось в Эстонии инвестиционного бума. И не случилось экономического чуда. Еще ПнВК есть в Грузии. И опять же, нет ни одного достойного доверия исследования, которое бы говорило, что упразднение налога на прибыль способствует ускоренному экономическому росту.

Когда вы инвестируете, вы в основном смотрите на перспективы и прогнозы, а не на то, есть ли у вас деньги для инвестирования. В противном случае нам надо утверждать, что только благодаря офшорам и возможности для олигархов не платить налоги и растет украинская экономика. Ведь внутренний офшор ничем не отличается от внешнего.

Сторонники ПнВК, конечно же, никогда не скажут, что они поддерживают право олигархов не платить налоги. Но при этом, адепты налога на выведенный капитал говорят, что они сражаются за малый и средний бизнес, но выступают против изменений в законе о ПнВК, который вводит этот самый налог на выведенный капитал только для малого и среднего бизнеса, но оставляет налог на прибыль для крупного бизнеса, что позволяет избежать значительный потерь для бюджета.

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Странно, однако. Я бы даже сказал, загадочно. Казалось бы, причем тут правила BEPS, которые должны заставить олиграхов вернуться из офшоров в родную украинскую гавань. И да, никто не любит платить налоги. От слова "вообще". Не любят платить налоги что украинцы, что американцы. И нормально хотеть не платить налоги. Но разве нормально для общества хотеть, чтобы налоги не платились?