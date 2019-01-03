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      Как Украине перейти на электротранспорт: предложения Садового

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      Садовый: Украина должна перейти на электротранспорт
      Садовый: Украина должна перейти на электротранспорт / lviv.depo.ua

      Мэр Львова, лидер Самопомочи Андрей Садовый выступает за то, чтобы Украина переходила на электротранспорт, который намного экологичнее. Для этого нашей стране нужно наладить собственное производство.

      Об этом Садовый сказал во время съезда партии Объединения Самопомич в Киеве.

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      "Когда мы приняли решение строить трамвайную линию из центра города Львова на Сиховский массив, это 11 км, мы поняли, что нам нужны трамваи. Где их брать – за рубежом? Ну, это стоит ориентировочно 2 миллиона за единицу. Мы приняли решение это производить во Львове. Сегодня "Электрон" производит автобусы, трамваи, троллейбусы, электробусы украинского производства. Но есть вопросы – белорусские дешевле. Потому что в Беларуси работает то самое экспортно-кредитное агентство, потому что белорусский или китайский производитель имеет нулевые ставки кредитования на своего производителя. У нас этого нет", – пояснил мэр Львова.

      Он отметил, что Украина может иметь полностью 100-процентную локализацию для наших производителей общественного транспорта.

      Интересная идея – а давайте поставим себе цель, чтобы мы за 10 лет вышли на уровень, чтобы в нашей стране максимум общественного транспорта – электротранспорт был. Мы же имеем полезные ископаемые и можем иметь собственный литий, который необходим для аккумуляторных батарей. Почему этим не заниматься?
      – отметил Садовый.

      Он подчеркнул, что электротранспорт – это также здоровье, ведь до 30% всех болезней в нашей стране – от качества воздуха. Садовый выступил за экологическую реформу, ведь "чистая вода, чистый воздух, чистые продукты и медицинская профилактика – это уже залог того, что мы будем здоровой нацией".

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      Теги: Андрей Садовой Новости Украины Новости политики Новости Львова Транспорт
      Источник: 24 канал
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