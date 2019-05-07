Как защитить древесину от вредителей и насекомых

Деревянные поверхности, даже при условии правильного ухода, без надежной защиты темнеют и разрушаются. Хорошим выходом из ситуации станет покрытие бесцветным лаком, который удачно подчеркнет красоту деревянной поверхности.

Но перед тем, как нанести его, необходимо позаботиться о покрытии и использовать грунтовку, применение которой:

обеспечит равномерное распределение финишного покрытия без пятен;

выровняет впитывающую способность поверхности и сохранит дышащие свойства древесины;

защитит древесину от появления плесени, водорослей, грибков и насекомых;

защитит поверхность от биоповреждений;

обеспечит длительный срок службы покрытия.

Прежде чем выбрать правильную грунтовку, стоит учесть ее характеристики и антисептические свойства. Выбирая грунтовку, следует учитывать не только ее защитные качества, но и характеристики лака, который будет нанесен после этого, на завершающем этапе работы.

Существуют такие виды грунтовки:

Алкидная – считается лучшей у строителей. Обработанное ею дерево сохнет до 18 часов, на его поверхности образуется плотная матовая защитная пленка, которая подчеркивает структуру. Такая грунтовка является нетоксичной. Используя ее, можно значительно повысить износостойкость паркета или деревянного пола. Водно-дисперсионная – сохнет довольно быстро, и, как правило, без запаха и нетоксична. Обработанная таким составом древесина легко шлифуется и дает надежную защиту от плесени. Шеллаковая – чаще применяется для обработки сырой или плохо просушенной древесины, состоит из метилового спирта и млечного сока насекомых.

Сейчас большой популярностью пользуются грунтовки с биоцидными добавками, которые обеспечивают дополнительную защиту от плесени, водорослей, грибков и насекомых. Такие добавки есть, например, в грунтовке Holzgrund от немецкого бренда Alpina.

Процесс лакирования древесины является очень важным, именно поэтому стоит позаботиться о каждом этапе этого процесса:

сначала нужно подготовить дерево – зачистить его с помощью специальной бумаги.

после – этап обезжиривания деревянной поверхности с помощью растворителя.

далее – грунтование поверхности. Для этого вам потребуются малярные кисти разной величины.

только теперь вы можете спокойно покрывать лаком деревянные поверхности и быть уверены – они прослужат долго.

Если вы все же выбрали для работы алкидную грунтовку, например Holzgrund, то для финишного покрытия рекомендуется использовать алкидный лак из той же линейки бренда Alpina. Он даст поверхности надежную защиту от дождя и влаги, а также надолго сохранит естественную структуру древесины.