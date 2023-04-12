Также в этот день украинцев не будут беспокоить безумные порывы ветра. Его скорость не будет превышать 10 метров в секунду, что характеризуется свежим ветром, от которого могут на воде появляться волны и шататься большие ветви деревьев.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Кроме переменной облачности, на Западе Украины днем 13 апреля следует ожидать температуру за окном в пределах от +12 до +16. При этом теплой погода будет на Львовщине.

Однако стоит заметить, что на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность. 3 Уровень, который ей присудили, предусматривает частично неблагоприятные условия.

На Севере в этот день, как и в других областях Украины, будут идти небольшие дожди. Также ожидается облачное с прояснениями небо. Температура здесь будет немного ниже. Так, 13 апреля украинцы на своих термометрах увидят отметки от +11 до +14. Однако отметим, что в части территорий Севера на этот день есть и гидрологические предупреждения первого и второго уровня опасности.

На Востоке Украины в четверг будет холоднее всего. Украинцам следует ожидать температуру, которая днем не будет опускаться ниже +10 и не будет подниматься выше +13. А также пасмурное небо.

На Юге температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+14. В этой части Украины 13 апреля небо будет облачным, и только во временно оккупированном Крыму следует ожидать среди облаков солнце.

Гидрологические предупреждения 13 апреля

Также стоит отметить, что на Севере Украины на Верхнем Днепре будет продолжаться рост уровней воды на 0,1-0,3 метра в сутки с последующим затоплением поймы, нарушением транспортного сообщения с рядом приречных сел и частичным затоплением отдельных населенных пунктов водами Днепра и Сожа в Черниговском районе Черниговской области

Также рост уровней воды на 2-20 сантиметров в сутки ожидается на Десне в пределах Черниговской области. Это будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы, территорий ряда сел, обтоплением сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском, Нежинском районах Черниговской области.

На реке Снов будет затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области.

Также постепенный рост уровней воды на 1-5 сантиметра в сутки будет продолжаться на нижних участках Десны в Киевской области.

На участке Днестра Галич – Залещики 13 апреля будет продолжаться повышение уровней воды на 1,2-1,7 метра над текущими отметками. Однако это не принесет негативных последствий.



Гидрологические предупреждения 13 апреля / Карта Укргидрометцентра

Погода в городах Украины

Киев – +11…+13

Ужгород – +13…+15

Львов – +14…+16

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +13…+15

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +13…+15

Ровно – +12...+14

Житомир – +11...+13

Винница – +13…+15

Одесса – +14...+16

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – +12...+14

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +12...+14

Донецк – +10...+12

Луганск – +10...+12

Харьков – +11...+13



Погода в Украине 13 апреля / Карта Укргидрометцентра