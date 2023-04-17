Дожди обойдут только Восток Украины. Лишь переменную облачность следует ожидать в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
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Прогноз погоды от Укргидрометцетра
В целом, 18 апреля переменная облачность ожидается по всей Украине. Что касается ветра, то в западных и северных областях его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду. Взамен на Юге и Востоке он будет несколько сильнее и будет достигать 12 метров в секунду, что характеризуется как сильный ветер.
Что касается температуры воздуха, то на Западе и Севере Украины во вторник следует ожидать показатели на термометрах от +12 до +16. При этом в Карпатах, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей, будем сохраняться значительная снеголавинная опасность, которой присвоили 3 уровень опасности.
На Востоке же день вторника будет начинаться несколько теплее, но несущественно. Там украинцев ожидает температура от +13 до +16.
На Юге 18 апреля будет теплее всего. Сутки этого дня начнутся с +6, а днем воздух прогреется от 14 до +19.
Гидрологические предупреждения 18 апреля
Во вторник, как и накануне, на местах будет формироваться максимальный уровень весеннего половодья с:
- удержанием затопления поймы,
- нарушением транспортного сообщения,
- затоплением и отрезанием от основных путей сообщения,
- частичным затоплением отдельных населенных пунктов,
- возможным начальным затоплением жилых домов в ряде приречных деревень.
Третий уровень опасности объявлен в районах Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей. Второй уровень опасности с возможным начальным затоплением пойменных участков вдоль Каховского водохранилища объявили в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области.
Также отметим, что на Десне в пределах Черниговской области продолжится рост уровней воды на 2-15 сантиметров в сутки. А на реках бассейна Припяти ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,5 метра над текущими уровнями.
На Западе, в приречных населенных пунктах Волынской области, сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек. Достижение отметки затопления сельхозугодий и хозяйственных построек возможно и в Сарненском районе Ровненской области.
Гидрологические предупреждения / карта Укргидрометцентра
Температура в больших городах Украины
Киев – +13…+15
Ужгород – +14…+16
Львов – +13…+15
Ивано-Франковск – +12…+14
Тернополь – +12…+14
Черновцы – +13…+15
Хмельницкий – +12…+14
Луцк – +13…+15
Ровно – +12…+14
Житомир – +12…+14
Винница – +12...+14
Одесса – +14…+16
Николаев – +15…+17
Херсон – +15…+17
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +14…+16
Сумы – +13...+15
Полтава – +12...+14
Днепр – +13...+15
Запорожье – +15...+17
Донецк – +14...+16
Луганск – +14...+16
Харьков – +13...+15
Погода по Украине 18 апреля 2023 года / Карта Укргидрометцентра