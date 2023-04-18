На остальной территории государства будут идти дожди. Они будут умеренными, а иногда и кратковременными, однако в некоторых южных областях будут сопровождаться грозой. Все это будет сопровождаться сильным ветром, скорость которого будет достигать 7-12 метров в секунду.

Достойно внимания Когда наконец-то прекратятся дожди и будет сухо: синоптик назвал дату

Прогноз от Укргидрометцентра

Температура воздуха в среду будет холоднее по сравнению с предыдущим днем. Только на Севера государства несущественно потеплеет. Там украинцам следует ожидать на термометрах показатели в пределах от +13 до +16.

Что касается Запада Украины, там немного похолодает. Среда встретит граждан температурой +11, которая максимально прогреется в течение дня до +15. Следует отметить, что 19 апреля на высокогорье восточной части Закарпатской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность. Ей присвоили третий, оранжевый, уровень опасности.

На Востоке Украина также будет холоднее. Сутки начнутся с +6, а днем температура воздуха прогреется с +11 максимум до +13.

Что касается Юга нашего государства, там в среднем температура будет колебаться от +13 до +16. Однако в Крыму будет теплее всего в этом регионе и в Украине в целом – от +15 до +17.

Гидрологические предупреждения

19 апреля на Верхнем Днепре в пределах страны уровень воды будет удерживаться близким к максимальной отметке пика весеннего половодья. Это будет происходить с сохранением затопления поймы, нарушением транспортного сообщения, отоплением и отрезанием от основных путей сообщения, частичным затоплением отдельных населенных пунктов и начальным затоплением жилых домов в ряде приречных деревень в Черниговском районе Черниговской области. Такой гидрологической ситуации присвоили 3-й уровень опасности, красный.

К теме Киев готовится к пику паводков, из-за подтопления в разных регионах эвакуируют людей

Такой же уровень опасности предполагается в ряде приречных населенных пунктов в Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Там будет продолжаться затопление пойменных территорий и отметится частичное затопление прирусловых территорий.

Также в Черниговской области на участке Десны ниже села Разлеты продолжится рост уровней воды на 2-15 сантиметров в сутки. В Чернигове будет происходить дальнейшее затопление территорий городского пляжа "Золотой берег", садово-дачной застройки, дорог на пойме.

19 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области.



Гидрологические предупреждения на 19 апреля / карта Укргидрометцентра

Температура в больших городах Украины

Киев – +13…+15

Ужгород – +13…+15

Львов – +11…+13

Ивано-Франковск – +11…+13

Тернополь – +11…+13

Черновцы – +11…+13

Хмельницкий – +12…+14

Луцк – +12…+14

Ровно – +12…+14

Житомир – +13…+15

Винница – +12...+14

Одесса – +14…+16

Николаев – +14…+16

Херсон – +14…+16

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +14…+16

Суммы – +14…+16

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +13...+15

Донецк – +11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13



Погода по Украине 19 апреля 2023 года / Карта Укргидрометцентра