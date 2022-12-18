Так, члены Ставки заслушали информацию об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок.
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Украина готова к любому сценарию
Командующие подчеркнули, что наши силы обороны готовы реагировать на любое развитие событий.
Помимо темы Беларуси, на заседании говорили о ликвидации последствий массированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины. Например, заслушали доклады о подключении потребителей к электро- и теплоснабжению.
Кто принял участие в заседании
- Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,
- секретарь СНБО Алексей Данилов,
- министр обороны Алексей Резников,
- главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
- начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
- глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко,
- командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский,
- командующие войсками оперативных направлений.
Путин едет в Минск
Российский диктатор Владимир Путин 19 декабря прибудет с визитом в Минск, где встретится с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев убежден, что Путин будет пытаться убедить Лукашенко присоединиться к операции на суше.
Советник главы ОП Михаил Подоляк также уверен, что в Путина только одна цель визита в Минск. Он будет склонять Лукашенко к сухопутному вторжению.