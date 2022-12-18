Так, члены Ставки заслушали информацию об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок.

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Украина готова к любому сценарию

Командующие подчеркнули, что наши силы обороны готовы реагировать на любое развитие событий.

Помимо темы Беларуси, на заседании говорили о ликвидации последствий массированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины. Например, заслушали доклады о подключении потребителей к электро- и теплоснабжению.

Кто принял участие в заседании

  • Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,
  • секретарь СНБО Алексей Данилов,
  • министр обороны Алексей Резников,
  • главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
  • начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
  • глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко,
  • командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский,
  • командующие войсками оперативных направлений.

Путин едет в Минск

Российский диктатор Владимир Путин 19 декабря прибудет с визитом в Минск, где встретится с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев убежден, что Путин будет пытаться убедить Лукашенко присоединиться к операции на суше.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также уверен, что в Путина только одна цель визита в Минск. Он будет склонять Лукашенко к сухопутному вторжению.