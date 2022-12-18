Так, члены Ставки заслушали информацию об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок.

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Украина готова к любому сценарию

Командующие подчеркнули, что наши силы обороны готовы реагировать на любое развитие событий.

Помимо темы Беларуси, на заседании говорили о ликвидации последствий массированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины. Например, заслушали доклады о подключении потребителей к электро- и теплоснабжению.

Кто принял участие в заседании

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,

секретарь СНБО Алексей Данилов,

министр обороны Алексей Резников,

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,

глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко,

командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский,

командующие войсками оперативных направлений.

Путин едет в Минск

Российский диктатор Владимир Путин 19 декабря прибудет с визитом в Минск, где встретится с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев убежден, что Путин будет пытаться убедить Лукашенко присоединиться к операции на суше.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также уверен, что в Путина только одна цель визита в Минск. Он будет склонять Лукашенко к сухопутному вторжению.