Несмотря на войну и проблемы с электроснабжением, в большинстве областных центров страны, в частности в столице, устанавливают новогодние елки. В Николаеве в этом году хвойная красавица особенная – хотя и хвойной ее назвать довольно трудно.

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Елка, напоминающая о войне

По словам мэра Сенкевича, елку не планировали устанавливать вообще в этом году, но судьба подсказала, что это стоит сделать. Однако новогоднее дерево в городе не типично и это даже не дерево, а фактически памятник Святому Николаю, который обложили мешками с песком и сверху накрыли военной маскировочной сеткой.

Мы обложили защитными мешками памятник. Сама композиция подсказала нам, что ее можно использовать как новогоднюю елку. Эта идея витала в воздухе и волонтеры и люди помогли нам ее реализовать,

– отмечал мэр города.

Кроме того, он рассказал, что скоро на елке появится верхушка, которая дополнит композицию, а также призвал жителей города в понедельник, 19 декабря, прийти к "дереву" и украсить его игрушками с пожеланиями.

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В то же время, мэр подчеркнул, что свою игрушку на елку он уже повесил и написал на ней главный лозунг этого года: "Слава ВСУ!". Также он предостерег николаевцев цеплять на "новогоднюю красавицу" украшения из бумаги, потому что их может сдуть ветер и повредить мокрый снег.

Елка в Киеве наконец-то засветилась

Говоря о елках, невозможно не вспомнить о главной новогодней красавице, которую ежегодную устанавливают в Киеве. Кстати, в субботу, 17 декабря, дерево наконец-то украсили гирляндами, оно начало сиять и дарить людям новогоднюю атмосферу. Следует сказать, что питается иллюминация от генераторов, которые спонсировали бизнес. Местные власти не потратили ни копейки из бюджета на елку.