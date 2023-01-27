Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Чиновник таким образом оценил Суровикина в роли командующего оккупационными войсками.

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Какая операция оккупантов под командованием Суровикина была самой успешной

Андрей Юсов заявил, что самой успешной операцией оккупационных войск при вторжении за командование Сергея Суровикина стала так называемая "эвакуация" из Херсона. Этот побег оккупантов, который в Кремле назвали "отступлением на более выгодные позиции для сохранения жизней гражданских", в отличие от бегства из Харьковщины или с Севера (первый "жест доброй воли" весной 2022 года) был более организованным.

Представитель ГУР МО убежден, что если бы оккупанты провели побольше таких "операций", то это было бы лучше дня их самих.

Если бы именно такие действия Суровикин продолжал делать, то это было бы лучшее решение для оккупантов,

– подчеркнул Юсов.

Важно! Что бы там ни говорили оккупанты, придумывая причины поражения на Херсонщине, реальность проста – тысячи огневых задач и месяцы работы наших воинов дали такой результат. Украинские защитники и защитницы наносили удары по российским целям на правобережье, уничтожали вражескую логистику, что привело к тому, что удерживать правый берег Херсонщины враг просто не смог. Оправдание о "сохранении гражданских жизней" является жалким фарсом, ведь сейчас россияне ежедневно по несколько раз обстреливают Херсон и другие населенные пункты вблизи Днепра, терроризируя местное население.