Отметим, что в части регионов предполагаются кратковременные дожди и грозы. Однако в большинстве областей осадки не ожидаются, как указывают в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 18 сентября

Синоптики прогнозируют, что 18 сентября будет переменная облачность.

По данным специалистов, ночью будет без осадков, только на юго-востоке, днем в Украине, кроме северо-востока, местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно будет северо-восточный. Его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду, в южных, восточных, днем и в Кировоградской и Днепропетровской областях порывы будут 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет в пределах 12 – 17 градусов тепла, в западных областях температурные показатели будут в пределах от 8 до 13градусов; днем будет 19 – 24 градуса тепла, на высокогорье Карпат от 13 до 18 градусов тепла.

Погода в городах Украины

Киев +21...+23

Ужгород +22...+24

Львов +20...+22

Ивано-Франковск +19...+21

Тернополь +21...+23

Черновцы +20...+22

Хмельницкий +21...+23

Луцк +21...+23

Ровно +21...+23

Житомир +21...+23

Винница +21...+23

Одесса +20...+22

Николаев +20...+22

Херсон +20...+22

Симферополь +21...+23

Кропивницкий +17...+19

Черкассы +19...+21

Чернигов +21...+23

Сумы +22...+24

Полтава +20...+22

Днепр +20...+22

Запорожье +20...+22

Донецк +23...+25

Луганск +23...+25

Харьков +23...+25



Погода на 18 сентября / Инфографика Укргидрометцентра